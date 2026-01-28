Нюкасъл без Жоелинтон срещу ПСЖ

Нюкасъл ще бъде без халфа си Жоелинтон в двубоя срещу Пари Сен Жермен от последния кръг на груповата фаза на Шампионската лига, но капитанът Бруно Гимараеш може да се завърне в игра. Това заяви мениджърът на тима Еди Хау на пресконференцията си, цитиран от Ройтерс.

Бразилецът Жоелинтон напусна терена през второто полувреме на мача на Нюкасъл с Астън Вила (0:2) във Висшата лига в неделя с контузия и няма да пътува до френската столица.

"Жо няма да играе. Той премина през скенер. Не мислим, че е тежка контузия, но ще бъде аут за няколко седмици. Ще пропусне няколко мача", каза Хау в Париж. "Другият ми бразилец - Бруно, е с нас и ще знаем за него повече през следващите няколко часа", добави треньорът. Той пропусна мача с Вила заради травма на глезена, но тренира с тима във вторник.

ПСЖ и Нюкасъл са съседи в класирането, като са съответно шести и седми и победа ще им гарантира място сред първите осем, които се класират директно за осминафиналите. Загубилият най-вероятно ще играе плейофи.

Нюкасъл завърши 1:1 с ПСЖ преди два сезона, като тогава Килиан Мбапе изравни от спорна дузпа в осмата минута на добавеното време.

"Трябва да се опитаме да се насладим на всеки момент, те са толкова ценни. Искаме да се наслаждаваме и да се възползваме от всички върхове и падения", каза още Хау.

Полетът на Нюкасъл закъсня заради бурята Чандра. "Патуването беше нормално, просто трябваше да чакаме. Алтернативата бе да останем в Нюкасъл и да пътуваме утре", каза още треньорът.

Снимки: Gettyimages