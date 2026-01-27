Луис Енрике: Ако някой ми предложи да завършим 15-и, но да спечелим ШЛ, веднага се подписвам

Треньорът на ПСЖ Луис Енрике заяви, че е готов веднага да се съгласи на равенство или поражение в утрешния сблъсък с Нюкасъл, ако това ще му гарантира спечелване на Шампионската лига. Утре парижани се изправят срещу “свраките” в последен мач от основната фаза на турнира, като и двата тима ще гонят победата, за да се надяват на класиране сред първите осем тима, което ще им гарантира избягване на нежелания допълнителен плейофен кръг през февруари. В момента шампионът на лига 1 се намира на шестата позиция в подреждането, но с равни точки с още редица отбори, а утрешните двубои и тези в сряда ще трябва да определят крайното подреждане.

“Ако спечелим, можем да завършим шести, но бих се подписал на момента под загуба или равен, но да сме сред първите четири тима в края на надпреварата. Ако някой сега ми каже, че ще завършим и 15-и, но после ще спечелим Шампионската лига, съгласен съм. Истинският турнир започва след това, в елиминациите, а там ние сме невероятен отбор и ще го докажем отново,” коментира испанецът.

Той смята, че неговите възпитаници сега са на много по-високо ниво, отколкото при последната среща с този противник. ПСЖ и Нюкасъл се срещнаха отново в ШЛ през 2023 година и тогава “свраките” надделяха, но сега ситуацията е различна, смята Енрике.

“Напълно съм забравим онази загуба. Помня само резултата. Това все пак беше преди цели две години. Много играчи дойдоха, много си тръгнаха. Сега играем много по-добре от онзи мач. Утре ще бъде сложен мач, но ние сме уверени. Ключът е да играем по начина, по който можем, да покажем силните си страни и талант. Срещата ще има различни моменти, ще има статични положения, но също така е много важно какъв тип мач искаме да направим. Трябва да се стремим да контролираме различните фази и особено последната част от мача. Резултатът ще е в полза на един от двата отбора и се надявам да няма лудости. Вече говорих за липсата на увереност в последния ни мач, но сега навлизаме в турнир, който обичаме и това е много позитивно. Тази надпревара е важна за клуба, а това е ключов момент от сезона,” обясни бившият наставник на Барселона.

"I forget everything about that defeat" 🗣️



PSG boss Luis Enrique is confident ahead of his sides clash against Newcastle and has put their 4-1 defeat to them back in 2023 in the past . pic.twitter.com/l7H4PvO9Ej — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 27, 2026

След това Луис Енрике похвали своите футболисти и обясни колко е доволен от състава, с който разполага.

“Шампионската лига е най-доброто лекарство, защото всички се възстановяват и искат да играят. Имам съмнения за отбора утре и съм много щастлив от това, защото всички футболисти са налични, имам избор на много позиции. Фактът, че играчите се възстановяват ме поставя в ситуация, в която трябва да взимам важни решения. Ще има резерви, които заслужават да са титуляри, а аз съм изключително доволен от това положение. Питахте ме за десен бек много пъти, но не се поддадох на това влияние, защото имам опит. Заир-Емери е голяма лично и е страхотен футболист. Той може да играе навсякъде, което положително и за него, и за мен. Хакими се завърна, вече направи три тренировки с нас, но трябва да преценим физическото и психическото му състояние, защото всеки такъв футболист има своята специфика. Той е в отлично състояние и утре ще решим дали ще започне,” завърши Луис Енрике.

