Ясна е съдбата на Фенербахче в Евролигата, един отбор я напуска

  • 27 яну 2026 | 21:26
  • 955
  • 0
Шампионът в Евролигата Фенербахче е близо до това да подпише нов дългосрочен договор, с който да остане част от най-силната баскетболна надпревара на Стария континент. Това съобщава журналистът от гръцкото издание Гадзета Антонис Калкавурас.

Ръководството на турския тим е останало доволно от плановете за развитие на организацията по време на двудневната среща на Борда на директорите в Барселона. Една от основните теми е била освобождаването на изпълнителния директор на Евролигата Пауилиус Мотиеюнас, към чиято работа забележки има от Фенербахче, Реал Мадрид, Анадолу Ефес, Байерн Мюнхен, Баскония, Олимпиакос и тима на ЦСКА Москва, който е с временно замразено членство.

В отсъствието на Мотиеюнас, който е сочен за виновник за пропадането на преговорите както с НБА, така и с ФИБА, "фенерите" са готови да останат в Евролигата с договор до 2036 година. Очаква се обаче организацията да бъде напуснат от френския АСВЕЛ Вильорбан, който в последните години постоянно е в дъното на класирането и няма финансовите възможности да се конкурира с водещите тимове в Евролигата.

Сред другите теми, които са били обсъдени, е разделянето на отборите на две конференции, с което да се намали и броят мачове. През този сезон в надпреварата участват 20 тима, като така всеки от тях ще изиграе по поне 38 мача.

