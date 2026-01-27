Популярни
Хитът в Чемпиъншип ще подобрява трансферен рекорд, цели се в Премиър лийг

Хитът в Чемпиъншип ще подобрява трансферен рекорд, цели се в Премиър лийг

Големият хит в английския футбол в последните години в по-долните дивизии Рексъм преговаря за привличането на нападателя Сидики Шериф, като е напълно възможно клубът да подобри рекорда с 19 милиона паунда, които се очаква да плати за играча. Настоящият рекорд се държи от Ипсуич, който миналия август подписа със Синдре Вале Егели за 17.5 милиона паунда. 19-годишният Шериф има 4 гола в 19 мача в първия си сезон при професионалистите за френския елитен Анже, като има договор с клуба до 2029.

Кристъл Палас също има интерес към нападателя, но не е дал отговор на поисканата от Анже трансферна сума. Мениджърът на Рексъм Фил Паркинсън пътува да гледа Шериф в мача срещу ФК Париж в неделя, като скаути на клуба го следят още от ноември. В тази среща нападателят е бил сменен принудително заради проблем с глезена.

"Свързват ни с много имена, като при някои има истина, при други - не. В този период на пазара има запитвания, има преговори. Това е всичко, което мога да кажа", заяви Паркинсън, който добави, че е концентриран върху играчите, с които работи. Уелският Рексъм се завърна в Чемпиъншип за първия път от 43 години. След обрата срещу Куинс Парк Рейнджърс за 3:2 през уикенда отборът е на шесто място с 44 точки от 29 срещи. 

Снимки: Gettyimages

