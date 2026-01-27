Популярни
  Тенис
  2. Тенис
  Пьотр Нестеров достигна до четвърфиналите на двойки в Тунис

Пьотр Нестеров достигна до четвърфиналите на двойки в Тунис

  • 27 яну 2026 | 20:22
  • 236
  • 0
Пьотр Нестеров достигна до четвърфиналите на двойки в Тунис

Българинът Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на турнир по тенис на твърда настилка в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставените под номер 2 Нестеров и представителят на домакините Адам Нагуди победиха със 7:6(4), 6:3 Сейдина Андре (Сенегал) и Никола Жадун (Франция) след 78 минути игра. Те реализираха обрат след изоставане с 1:4 точки в тайбрека на първия сет, а във втората част направиха серия от три поредни гейма, за да триумфират.

Следващите съперници на Нестеров и Нагуди ще бъдат Никола Робер (Франция) и Алаа Трифи (Тунис).

В надпреварата при дуетите участва и друг българин - Антъни Генов, в тандем с Валантен Дьо Карвальо (Франция). Те стартират срещу китайците Сянфън Чън и Тянхуей Чжан.

В схемата на сингъл Пьотр Нестеров е трети поставен и ще започне утре срещу партньора си на двойки Адам Нагуди, който се включва с „уайлд кард“ в турнира поединично.

