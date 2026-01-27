Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Египет

Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Египет

  • 27 яну 2026 | 20:21
  • 217
  • 0
Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Египет

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабела Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Шиникова и Гая Гая Скварчалупи (Италия), водачки в схемата надделяха над представителките на Република Корея Юн-джи Ли и Джон Мун с 6:3, 6:7(5), 12:10. Срещата продължи час и 44 минути.

Шиникова и Скварчалупи спасиха един мачбол в шампионския тайбрек и от четвъртата си възможност стигнаха до победата.

На четвъртфиналите българката и италианката ще играят срещу японките Сае Ногучи и Шихо Цуджиока.

На единично Шиникова е поставена под номер 1 в схемата и първата й съперничка ще бъде Шихо Цуджиока.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Алекс Де Минор обеща да продължи да се бори след поредната загуба от Алкарас

Алекс Де Минор обеща да продължи да се бори след поредната загуба от Алкарас

  • 27 яну 2026 | 19:40
  • 584
  • 0
Димитър Кузманов ще се изправи срещу норвежец в първия кръг на турнир в Бахрейн

Димитър Кузманов ще се изправи срещу норвежец в първия кръг на турнир в Бахрейн

  • 27 яну 2026 | 18:41
  • 1423
  • 1
Елина Свитолина: За мен беше важно да направя крачка назад и съм щастлива, че го сторих.

Елина Свитолина: За мен беше важно да направя крачка назад и съм щастлива, че го сторих.

  • 27 яну 2026 | 18:23
  • 1651
  • 0
Елизара Янева победи №1 в схемата в Порто

Елизара Янева победи №1 в схемата в Порто

  • 27 яну 2026 | 16:46
  • 794
  • 0
Коко Гоф преживя нервен срив и поиска повече уединение

Коко Гоф преживя нервен срив и поиска повече уединение

  • 27 яну 2026 | 15:55
  • 5410
  • 7
Анди Родик посочи своите фаворити на Australian Open

Анди Родик посочи своите фаворити на Australian Open

  • 27 яну 2026 | 15:33
  • 834
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

Отличен Мони Николов изведе Локомотив до победа №18

  • 27 яну 2026 | 19:43
  • 5459
  • 11
В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

В Африка: Левски води преговори със звездата на Септември (София)

  • 27 яну 2026 | 20:23
  • 4907
  • 4
Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 18358
  • 40
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 22078
  • 166
Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

Ужасяваща катастрофа в Румъния погуби живота на седем фенове на ПАОК

  • 27 яну 2026 | 16:42
  • 19127
  • 20
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 12999
  • 7