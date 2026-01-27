Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки в Египет

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Изабела Шиникова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на твърди кортове в Шарм Ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 хиляди долара.

Шиникова и Гая Гая Скварчалупи (Италия), водачки в схемата надделяха над представителките на Република Корея Юн-джи Ли и Джон Мун с 6:3, 6:7(5), 12:10. Срещата продължи час и 44 минути.

Шиникова и Скварчалупи спасиха един мачбол в шампионския тайбрек и от четвъртата си възможност стигнаха до победата.

На четвъртфиналите българката и италианката ще играят срещу японките Сае Ногучи и Шихо Цуджиока.

На единично Шиникова е поставена под номер 1 в схемата и първата й съперничка ще бъде Шихо Цуджиока.

Снимки: Imago