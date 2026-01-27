Популярни
Чуйте двигателя, с който Макларън ще се бори за победата в Льо Ман

  • 27 яну 2026 | 19:53
  • 490
  • 0

Макларън публикува първи кадри на двигателя, който ще задвижва автомобилът, с който британският производител ще влезе в клас Hypercar на Световния шампионат за издръжливост (WEC) през 2027 година.

Агрегатът е произведен от Макларън и е с V6 конфигурация с две турбини, но не става ясно какъв е работният му обем. В момента двигателят прави дълги серии на динамометричния стенд в базата на Макларън, след като по-рано е била завършена първоначалната фаза на тестване, която е включвала и симулиране на обиколки на пистата „Сарт“ в Льо Ман.

