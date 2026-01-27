Алекс Де Минор обеща да продължи да се бори след поредната загуба от Алкарас

Най-добрият австралийски тенисист в момента Алекс Де Минор заяви, че ще продължи да се бори след загубата си със 7:5, 6:2, 6:1 от Карлос Алкарас на четвъртфиналите на Откритото първенство на Австралия в четвъртък, предаде АП.

Карлос Алкарас ще играе за пръв път на полуфиналите в Мелбърн

Алкарас се класира за полуфиналите на „Мелбърн Парк“, след като смаза надеждите на шестия поставен Де Минор, който се стреми да сложи край на петдесетгодишното австралийско чакане за домашен шампион при мъжете на турнира. Де Минор накара испанеца да се потруди за победата, но поражението му изглеждаше почти неизбежно и той се предаде след два часа и 15 минути игра.

„Опитваш се да правиш правилните неща, опитваш се да продължаваш да се подобряваш, но когато резултатите не се появят или резултатът не отразява тези подобрения, тогава, разбира се, се чувстваш доста обезсърчен“, призна Де Минор пред репортери. „Искам да кажа, че се изправяш отново, нали? Това е. Мога да реша да го гледам по два различни начина, нали? Мога да гледам на факта, че съм губил от Рафа, Новак, Яник два пъти, сега и от Карлос", добави той.



„Не губя твърде много мачове от играчи, от които може би не би трябвало да губя. Просто трябва да продължиш напред. Това е единственият начин. Колкото и трудно да е, когато постигнеш такива резултати, се изправяш отново, връщаш се това е всичко“, смята австралиецът.



Де Минор вече има рекорд от 6 загуби срещу номер едно в света Алкарас и е бил побеждаван 13 пъти подред от номер две в света Синер. На въпроса какво е необходимо да се направи, за да преодолее разликата с двамата най-добри играчи в момента, 26-годишният тенисист отговори: „Някои промени тук-там, които ще ми позволят да увелича скоростта на топката. Защото в момента естествените ми удари от земята са доста плоски и е доста трудно за мен. Има много голям риск да играя с много висока скорост на топката. Чувствам, че в този случай Яник или Карлос имат толкова много завъртания на топката, че са способни не само да играят с по-висока скорост, но и да имат своята постоянство. Има неща, които трябва да разгледам, да видя и да се опитам да разбера", завърши Алекс Де Минор.

Снимки: Gettyimages