Димитър Кузманов ще се изправи срещу норвежец в първия кръг на турнир в Бахрейн

  • 27 яну 2026 | 18:41
  • 744
  • 1
Димитър Кузманов ще се изправи срещу норвежец в първия кръг на турнир в Бахрейн

Димитър Кузманов ще се изправи срещу норвежец в първия кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 125“ в Манама, Бахрейн с награден фонд от 225 000 щатски долара.

Втората ракета на България преодоля квалификациите по-рано днес и ще започне участието си в основната схема на турнира срещу Николай Будков Кяер. 19-годишният норвежец е 135-и в света и е бивш номер 1 при юношите.

Двамата са се срещали веднъж досега - през януари миналата година в Нотингам, а тогава Кузманов спечели двубоя в два сета с 6:2, 7:5.

