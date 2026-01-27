Димитър Кузманов ще се изправи срещу норвежец в първия кръг на турнир в Бахрейн

Димитър Кузманов ще се изправи срещу норвежец в първия кръг на тенис турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 125“ в Манама, Бахрейн с награден фонд от 225 000 щатски долара.

Втората ракета на България преодоля квалификациите по-рано днес и ще започне участието си в основната схема на турнира срещу Николай Будков Кяер. 19-годишният норвежец е 135-и в света и е бивш номер 1 при юношите.

Двамата са се срещали веднъж досега - през януари миналата година в Нотингам, а тогава Кузманов спечели двубоя в два сета с 6:2, 7:5.