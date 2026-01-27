Популярни
Елизара Янева победи №1 в схемата в Порто

  27 яну 2026 | 16:46
Елизара Янева започна с победа на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в зала в Порто (Португалия) с награден фонд 60 хиляди долара.

18-годишната Янева елиминира водачката в схемата Греет Минен (Белгия) с 3:6, 6:1, 7:5 след почти два часа игра.

Опитната 28-годишна Минен, 123-а в световната ранглиста, започна по-добре и поведе с 4:1 по пътя си към успеха в първия сет, но във втората част българската тийнейджърка домакираше и даде само гейм на съперничката.

В решаващия трети сет белгийката проби и сервираше за победата при 5:4, но със серия от три поредни гейма Янева реализира обрат, за да запише престижна победа срещу бившата номер 45 в света.

Българката е 319-а в класацията на WТА в момента, но има всички шансове да пробие за първите път след първите 300 при жените през следващата седмица след доброто си представяне от началото на сезона, в това число класирането за финал на турнир в Манчестър преди десетина дни.

