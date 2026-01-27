Популярни
Марица посреща полския първенец в последното си домакинство от Група Е на Шампионската лига

  • 27 яну 2026 | 16:04
  • 209
  • 0

Марица (Пловдив) ще изиграе днес последното си домакинство от програмата на група Е в Шампионската лига по волейбол за жени. Жълто-сините посрещат полския първенец Девелопрес (Жешув) в петия си двубой от групата. Мачът от 18:30 часа в зала Колодрума.

До момента състезателките на старши треньора Ахметджан Ершимшек имат 4 точки в актива си след първите четири срещи и заемат третото място в класирането на групата. Полякините пък са с 9 пункта и делят първата позиция в германския Палмберг (Шверин). Последен в подреждането е френският Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) с 2 точки.

Ахметджан Ершимшек: Мачовете в Шампионската лига са незаменим опит за отбора
Ахметджан Ершимшек: Мачовете в Шампионската лига са незаменим опит за отбора

Марица се представя силно при домакинствата си в Шампионската лига, след като постигна победа с 3:1 гейма срещу Льовалоа и бе близо до успех срещу Палмберг, но отстъпи с 2:3 гейма. Освен това, маричанки успяха да вземат гейм на Девелопрес при визитата си в Полша още в първия мач от група Е.

Единственото поражение на тима от Жешув в групата пък е при гостуване, след като загуби с 2:3 срещу Льовалоа във френската столица.

Двубоят срещу Девелопрес идва само два дни след старта на втория полусезон в Националната волейболна лига Демакс. В неделя Жълто-сините надиграха Левски в първия си мач от втората част на шампионата и така излизат с приповдигнато настроение за домакинството на полския шампион.

Билетите за срещата между Марица и Девелопрес са налични за закупуване онлайн в сайта kupibileti.bg и в партньорската им мрежа – Билетен център пред Община Пловдив, както и в касите на FastPay. Пропуски ще се продават и на касата в залата.

