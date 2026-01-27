Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  3. ЦСКА 1948 договори допълнителна контрола на лагера в Турция

ЦСКА 1948 договори допълнителна контрола на лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 15:58
  • 302
  • 0

ЦСКА 1948 договори допълнителна контрола по време на зимния си подготвителен лагер в Белек, съобщиха официално от футболния клуб. Възпитаниците на Иван Стоянов ще премерят сили утре срещу лидера в босненското първенство – Борац (Баня Лука). Двубоят ще започне в 16:00 часа българско време.

Защитник на ЦСКА 1948 каза каква е разликата между българския и боливийския футбол
Защитник на ЦСКА 1948 каза каква е разликата между българския и боливийския футбол

ЦСКА 1948 вече изизгра шест проверки в турския курорт, като се наложи над шампиона и лидер в словашкото първенство Слован (Братислава), завърши наравно срещу полски Ягелония и допусна минимални загуби от словашкия Спартак (Търнава), от австрийския ЛАСК Линц, от румънския Рапид Букурещ и от турския Гьозтепе.

Отборът ще завърши серията си от приятелски мачове в Турция срещу южнокорейския Гануон на 1 февруари.

