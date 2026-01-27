ЦСКА 1948 договори допълнителна контрола на лагера в Турция

ЦСКА 1948 договори допълнителна контрола по време на зимния си подготвителен лагер в Белек, съобщиха официално от футболния клуб. Възпитаниците на Иван Стоянов ще премерят сили утре срещу лидера в босненското първенство – Борац (Баня Лука). Двубоят ще започне в 16:00 часа българско време.

ЦСКА 1948 вече изизгра шест проверки в турския курорт, като се наложи над шампиона и лидер в словашкото първенство Слован (Братислава), завърши наравно срещу полски Ягелония и допусна минимални загуби от словашкия Спартак (Търнава), от австрийския ЛАСК Линц, от румънския Рапид Букурещ и от турския Гьозтепе.



Отборът ще завърши серията си от приятелски мачове в Турция срещу южнокорейския Гануон на 1 февруари.