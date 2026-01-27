Иван Тиков: Приемам това предизвикателство като огромен ангажимент към тенис общността

Новият президент на Българската федерация по тенис (БФТенис) Иван Тиков заяви, че приема предизвикателството да оглави централата като голяма отговорност и ежедневна работа.

Той е роден в град Пещера. До 14-годишна възраст тренира професионално тенис в град Пазарджик. Завършва основно образование в Езикова гимназия „Бертолт Брехт" в Пазарджик. Бакалавърската си степен придобива в „Риджънтс Юнивърсити" в Лондон, със специалност „Глобален финансов мениджмънт". Магистър е по „Здравен мениджмънт" от Медицински университет - Пловдив. Има над 15 години стаж в семейна компания, свързана с услугите в здравния сектор.

Тиков даде първото си интервю за официалния сайт на Българската федерация по тенис.

- Г-н Тиков, като нов президент на Българската федерация по тенис, какво е първото ви послание към българската тенис общност?

- Приемам това предизвикателство като една голяма отговорност и ежедневна работа, която трябва да вършим заедно. Целта ни е ясна – повече български тенисисти на високи позиции в ранглистите на ATP и WTA.

- Лесно ли приехте поканата да станете президент?

- Не, мислих дълго за това. Осъзнавам, че трябва да съм напълно отдаден на федерацията и да отделя много време. Ще дам цялата си енергия и усилия, за да постигнем целите си.

- Какви са вашите отношения с г-н Стефан Цветков?

- Познаваме се отдавна. Той е постигнал много – бил е ръководител на федерацията в продължение на 22 години. Предава ми една добре структурирана организация, която трябва да се надгради, да бъде по-обединена и да следва общи цели."

- Какви са първите стъпки, които ще предприемете?

- Ще се срещна с всеки клуб и с повече представители на тенис общността, за да обсъдим предизвикателствата пред спорта в бъдеще и заедно да търсим решения.

- Каква е мечтата ви за следващите години?

- Както всеки президент на тенис федерацията, мечтата ми е България да има представител на първото място в WTA или ATP, а защо не и двете.

- Следващата седмица предстои мач на България срещу Белгия за Купа „Дейвис". Какви са очакванията ви?

- Това ще бъде голямо събитие за България. Надявам се да победим в този мач и в бъдеще да сме сред водещите тенис нации в света.