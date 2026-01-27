Американски гард на Монако ще стане свободен агент през лятото

Американският баскетболист на Монако Майк Джеймс ще стане свободен агент през лятото на тази година, след като предоговори контракта с клубния си тим, съобщават източници на изданието BasketNews.com.

Очаква се този ход да повлияе съществено на европейския пазар на свободни агенти след края на сезона.

През 2024 година Джеймс подписа удължаване на договора си с Монако до финала на сезон 2026/2027, но сделката е била предоговорена в края на миналата спортно-техническа година, с което продължителността и е съкратена. В резултат на това 35-годишният гард ще има право да подпише нов договор с клуба или да проучи възможности с други отбори през лятото.

Въпреки възрастта си Майк Джеймс продължава да се представя на елитно ниво. Откакто се присъедини към Монако през сезон 2021/2022, той е участвал в 180 от 183-те срещи на тима в Евролигата, записвайки най-много мачове, изиграни от баскетболист от турнира през този период.

Бившият най-полезен играч на Евролигата и водещ реализатор в надпреварата за всички времена отбелязва средно по 16.6 точки през настоящия сезон и има най-високите резултати в кариерата си - 6.4 асистенции, 3.3 борби и 1.0 откраднати топки на мач.

С Джеймс като лидер съставът на Монако се класира за плейофите на Евролигата и през четирите му сезона с клуба, включително два пъти достигна до Финалната четворка и един път игра във финала на турнира.