  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Димитър Кузманов преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Бахрейн

Димитър Кузманов преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Бахрейн

  • 27 яну 2026 | 13:56

  • 27 яну 2026 | 13:56
  • 314
  • 0
Димитър Кузманов преодоля квалификациите на "Чаланджър" в Бахрейн

Димитър Кузманов преодоля квалификациите на турнира на твърда настилка от сериите „Чалънджър 125“ в Манама, Бахрейн с награден фонд от 225 000 щатски долара.

Във втория предварителен кръг втората ракета на България преодоля съпротивата на Сергей Фомин (Узбекистан) с 1:6, 6:3, 6:1 за малко над два часа игра.

Кузманов отстъпи в първия сет след три пробива на съперника, но коренно промени играта си в остатъка от мача. Във втората част 32-годишният българин проби при 1:1, но веднага загуби следващото си подаване и реализира нов брейк чак при 3:3, а при 5:3 в своя полза спечели сета при сервис на противника.

В решаващия трети сет Кузманов реализира два пробива, а при 5:1 се нуждаеше от четири мачбола, за да излезе печеливш в срещата.

