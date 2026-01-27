Кавалиърс демонстрираха сила срещу Меджик с 45 точки на Мичъл

Кливланд Кавалиърс се наложи над Орландо Меджик със 114:98 в мач от редовния сезон в НБА. Донован Мичъл открадна шоуто, отбелязвайки 45 точки при стрелба 15 от 25, включително 5 тройки, за 35 минути в игра.

Това беше неговият 25-и двубой с поне 30 точки от началото на сезона, както и пети с над 40. Еван Мобли добави 20 точки и 9 борби, а Джейлън Тайсън - 14 точки и 9 борби, за да донесат 28-и успех за кампанията на тима от щата Охайо, който е и с 20 поражения, заемайки петото място в Източната конференция. Орландо е с баланс от 23-22 и е 8-и.

Under the luminous lights,

Mitchell is scorching from deep.



His 4th triple gives him 21 PTS as the Cavs battle in Q2 on Peacock! pic.twitter.com/tyyjWheH8s — NBA (@NBA) January 27, 2026

За Меджик Паоло Банкеро блесна с 37 точки и 10 борби, Дезмънд Бейн се отчете с 19 точки, а единственият друг играч с двуцифрени показатели при точките беше Антъни Блек с 14.

Алперен Шенгюн и Кевин Дюрант изведоха Хюстън Рокетс до успеха срещу Мемфис Гризлис със 108:99. Двамата лидери в състава на „Ракетите“ отбелязаха по 33 точки, за да обърнат срещата за своя тим. Хюстън изоставаше с точка в началото на заключителната част, но последва серия от 21:9 за тексасци, които си осигуриха пета победа в последните шест двубоя.

Alperen Sengun's efficiency was on another level tonight 🤯



🚀 33 PTS

🚀 9 REB

🚀 6 AST

🚀 15-17 FGM pic.twitter.com/jwUNljNlak — NBA (@NBA) January 27, 2026

За „Гризлитата“ Джейрън Джаксън Джуниър и Санти Алдама бяха най-резултатни с по 17 точки и 7 борби.

Шарлът Хорнетс спечели трети пореден двубой, надигравайки Филаделфия 76ърс със 130:93 в мач, изместен за по-ранен час заради лошо време. За втори път през сезона тимът от Северна Каролина водеше с 50 точки, след като победи Юта Джаз със 150:95 на 10 януари.

Брандън Милър отбеляза 30 точки и 8 борби, Райън Калкбренър добави 13 точки и 9 борби, а Муса Диабате, Кон Кнюпел и Джош Грийн се отчетоха с по 12 точки.

Brandon Miller dropped 30 points in under 30 minutes in Charlotte's mighty victory at home 😤



🏀 30 PTS

🏀 8 REB

🏀 2 STL

🏀 6 3PM

🏀 9-12 FGM



3 wins in a row for the @hornets! pic.twitter.com/SKeCcZ3JHd — NBA (@NBA) January 26, 2026

За Сиксърс Кели Убре Джуниър записа 17 точки, Джаред Маккейн се включи от пейката с 16, а Куентин Граймс - с 14.

Бостън Селтикс победи Портланд Трейл Блейзърс със 102:94 в първи мач от серия с четири поредни домакинства. „Келтите“ затвърдиха втората си позиция в Източната конференция с баланс от 29-17, докато Портланд е 9-и на Запад с 23-24.

Пейтън Причард поведе Селтикс с 23 точки, вкарвайки със сирената в първите две четвъртини. Джейлън Браун добави 20 точки и 8 борби, а Дерик Уайт отбеляза 18 точки.

Payton Pritchard dropped a game high 23 points on 8-16 FG shooting and 5-11 from deep in tonight’s Celtics win. PP also grabbed 5 rebounds, dished out 3 assists, and had a +23 +/-. #Celtics pic.twitter.com/EfUyK5qC1B — Jack Aylmer (@Jack_Aylmer) January 27, 2026

Джерами Грант беше най-резултатен за Портланд с 19 точки, Тумани Камара добави 18 точки и 8 борби, а Джру Холидей записа 14 точки срещу отбора, с който стана шампион през 2024 година. Донован Клинган се отчете с 9 точки и 15 борби.

Атланта Хоукс надигра Индиана Пейсърс със 132:116. За „Ястребите“ Си Джей Маккалъм записа 23 точки, 8 борби и 7 асистенции, Дайсън Даниелс добави 22 точки и 9 асистенции, а Никейл Алекзандър-Уокър се отчете с 21 точки.

CJ McCollum off the bench tonight:



23 PTS

8 REB

7 AST

5 3PM



Instant impact in Atlanta.

pic.twitter.com/7VXU6ETbQ2 — Mismatch (@MismatchSports) January 27, 2026

За Пейсърс Паскал Сиакам отбеляза 26 точки и 9 борби, Арън Несмит добави 18 точки, а Ти Джей Макконъл и Бенедикт Матюрин се включиха с по 16 от пейката.

Минесота Тимбъруулвс си отмъсти за поражението от Голдън Стейт Уориърс в предишния ден, триумфирайки със 108:83. „Воините“ бяха без Стеф Къри и Дреймънд Грийн, а за „Вълците“ Антъни Едуардс пропусна двубоя.

В негово отсъствие Джулиъс Рандъл отбеляза 18 точки, Боунс Хайланд записа 17 точки и 7 борби от пейката. Донте ДиВинченцо, Наз Рийд и Руди Гобер вкараха по 15 точки, към които последният добави и 17 борби за дабъл-дабъл, а Джейдън Макданиелс се включи с 14 точки от пейката.

Rudy Gobert outlet pass to Julius Randle for the transition dunk pic.twitter.com/LUwdJ9erHg — Timberwolves Clips (@WolvesClips) January 27, 2026

За Уориърс най-много точки отбеляза Куентин Пост с 13, Брандън Поджемски добави 12 точки и 7 борби, а Ги Сантос се отчете с 11 точки и 10 борби. От титулярите Моузес Мууди и Пат Спенсър се включиха с по 10 точки.