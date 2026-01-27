412 джудисти от 40 държави идват на Европейската купа в София

412 джудисти от 40 държави идват на Европейската купа по джудо "Освобождение".

Схватките са този уикенд в зала "Арена 8888" (бивша "Арена Армеец").

Надпреварата ще носи точки и за олимпийската ранглиста.

У нас идват състезатели от Грузия, Франция, САЩ, Сърбия, Хърватия, Германия, Израел, Турция, Узбекистан, Япония.

Японският тим ще бъде представен само при жените, където ще участва с млади състезателки.

При мъжете обаче публиката в зала "Арена 8888" ще види Адил Османов (Молдова), бронзов медалист от последните олимпийски игри Париж 2024. А също Йоан Джитак (Румъния), настоящ европейски шампион до 23 г. И двамата са в категория до 73 кг, в който ще излязат Марк Христов и Виктор Скерлев.

При жените Узбекистан идва с 15-та в света Шукурдон Аминова, трета на първенството на планетата през 2021-а. Тя ще излезе в категория до 57 кг, в която ще стартира Снежана Граматикова.

Българският тим ще бъде представен от 54 състезатели, 41 при мъжете и 13 при жените.

Страната ни ще бъде представена с най-добрите си състезатели - Ивайло Иванов (90 кг), Георги Граматиков (81 кг), Борис Георгиев (100), Боян Йотов (66).... Ще стартират млади таланти Иво Галенков (60), Цветелин Мартинов (60), Надие Жаафар (70) и Махмуд Жаафар (60).

Жребият ще бъде теглен в петък, 30 януари, от 19,30 ч в хотел "Рамада".

Схватките стартират в събота от 10 ч, финалите се очакват от 16 часа. Промяна в часовете може да има след техническата конференция.

Входът за зрителите е свободен.