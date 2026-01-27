Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Ясна е финалнатка десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалнатка десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 628
  • 1
Ясна е финалнатка десетка за “Спортист на годината”

Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание челната десетка за определяне Спортист №1 на България за 2025 г. (по азбучен ред):

• • Алберт Попов (Ски-алпийски дисциплини)

• • Александър Везенков (Баскетбол)

• • Александър Николов (Волейбол)

• • Божидар Саръбоюков (Лека атлетика)

• • Иван Иванов (Тенис)

• • Карлос Насар (Вдигане на тежести)

• • Никола Цолов (Автомобилизъм)

• • Симеон Николов (Волейбол)

• • Стилияна Николова (Художествена гимнастика)

• • Тервел Замфиров (Сноуборд)

Непосредствено след тях в подреждането на най-достойните за 2025 г. следват Алекс Грозданов (Волейбол), Рами Киуан (Бокс), Малена Замфирова (Сноуборд), Кирил Милов (Борба), Милена Тодорова (Биатлон), Йоана Илиева (Фехтовка), Григор Димитров (Тенис), Радослав Янков (Сноуборд), Радослав Росенов (Бокс), Александър Василев (Тенис), Юлияна Янева (Борба), Магомед Рамазанов (Борба), Владимир Зографски (Ски скокове), Димана Иванова (Волейбол), Петър Мицин (Плуване), Мирослава Минчева (Спортна стрелба), Габриела и Стефани Стоеви (Бадминтон).

117 спортни журналисти се включиха в 68-ата анкета "Спортист на годината" и след гласуването вече е ясно кои атлети и отбори се съревновават за най-престижната спортна награда в България.

Отбор №1 за 2025 г. ще бъде определен между световните шампионки от националния отбор по волейбол за жени до 19 г. и световните вицешампиони от националния отбор по волейбол за мъже.

Награждаването на най-добрите в българския спорт ще дойде с края на най-знаковото спортно събитие за 2026-а - Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Българската асоциация на спортните журналисти ще проведе церемонията по отличаването на призьорите в 68-ата анкета "Спортист на годината" със съдействието на WINBET, които отново ще връчат специалната награда „Вдъхновение“. Специалната награда бе учредена на предишното издание на „Спортист на годината“ и се връчва на значима личност, която с работата и постиженията си е инспирирала и подкрепила развитието на българския спорт и българските спортисти.

На събитието ще разберем и кой е №1 за 2025 г. в 42-ото издание на анкетата Треньор на България, организирана от в. "Труд". Участие в нея взеха 25 медии.

Ще бъде връчена и наградата за спортист №1 с увреждания.

Ще бъдат присъдени и специални награди от името на спортните журналисти в знак на уважение към заслужили български спортисти.

Първата официална анкета е проведена през 1958 г. В допитването, организирано от "Народен спорт" печели баскетболистката Ваня Войнова - първият официален победител в "Спортист на годината". Рекордьор по спечелване на най-престижната награда е Стефка Костадинова - 4 пъти. Боян Радев и Станка Златева са избирани за №1 по 3 пъти. Осем големи български спортисти са триумфирали по два пъти - Продан Гарджев, Петър Киров, Христо Марков, Серафим Тодоров, Йордан Йовчев, Румяна Нейкова, Григор Димитров и Александър Везенков.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Световни шампионки на курс за съдии

Световни шампионки на курс за съдии

  • 26 яну 2026 | 20:10
  • 1636
  • 1
Стефан Ботев се оттегля временно от президентския пост в щангите

Стефан Ботев се оттегля временно от президентския пост в щангите

  • 26 яну 2026 | 17:06
  • 2472
  • 0
Сестри Стоеви се завръщат в топ 10

Сестри Стоеви се завръщат в топ 10

  • 26 яну 2026 | 15:10
  • 1059
  • 0
Пейтриътс и Сийхоукс ще играят в Супербоул LX

Пейтриътс и Сийхоукс ще играят в Супербоул LX

  • 26 яну 2026 | 13:02
  • 565
  • 0
Сабльорките ни седми в отборната надпревара на Световната купа в Солт Лейк Сити

Сабльорките ни седми в отборната надпревара на Световната купа в Солт Лейк Сити

  • 26 яну 2026 | 11:33
  • 305
  • 0
Първият отбор на България четвърти на Европейската купа по шпага в Нови Сад

Първият отбор на България четвърти на Европейската купа по шпага в Нови Сад

  • 26 яну 2026 | 09:32
  • 1219
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 688
  • 1
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 1180
  • 0
Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

Ден 10 на Australian Open: Приключиха първите четвъртфинали при мъжете и жените

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 6684
  • 2
Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

Черно море Тича помете Балкан с канонада от тройки във Варна

  • 26 яну 2026 | 21:09
  • 13092
  • 19
ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

ЦСКА 1948 удари шампиона на Словакия и записа първа победа в Турция, 14-годишен дебютира за "червените"

  • 26 яну 2026 | 16:54
  • 24516
  • 14