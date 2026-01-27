Ясна е финалнатка десетка за “Спортист на годината”

Българската асоциация на спортните журналисти предоставя на вашето внимание челната десетка за определяне Спортист №1 на България за 2025 г. (по азбучен ред):

• • Алберт Попов (Ски-алпийски дисциплини)

• • Александър Везенков (Баскетбол)

• • Александър Николов (Волейбол)

• • Божидар Саръбоюков (Лека атлетика)

• • Иван Иванов (Тенис)

• • Карлос Насар (Вдигане на тежести)

• • Никола Цолов (Автомобилизъм)

• • Симеон Николов (Волейбол)

• • Стилияна Николова (Художествена гимнастика)

• • Тервел Замфиров (Сноуборд)



Непосредствено след тях в подреждането на най-достойните за 2025 г. следват Алекс Грозданов (Волейбол), Рами Киуан (Бокс), Малена Замфирова (Сноуборд), Кирил Милов (Борба), Милена Тодорова (Биатлон), Йоана Илиева (Фехтовка), Григор Димитров (Тенис), Радослав Янков (Сноуборд), Радослав Росенов (Бокс), Александър Василев (Тенис), Юлияна Янева (Борба), Магомед Рамазанов (Борба), Владимир Зографски (Ски скокове), Димана Иванова (Волейбол), Петър Мицин (Плуване), Мирослава Минчева (Спортна стрелба), Габриела и Стефани Стоеви (Бадминтон).

117 спортни журналисти се включиха в 68-ата анкета "Спортист на годината" и след гласуването вече е ясно кои атлети и отбори се съревновават за най-престижната спортна награда в България.

Отбор №1 за 2025 г. ще бъде определен между световните шампионки от националния отбор по волейбол за жени до 19 г. и световните вицешампиони от националния отбор по волейбол за мъже.

Награждаването на най-добрите в българския спорт ще дойде с края на най-знаковото спортно събитие за 2026-а - Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Българската асоциация на спортните журналисти ще проведе церемонията по отличаването на призьорите в 68-ата анкета "Спортист на годината" със съдействието на WINBET, които отново ще връчат специалната награда „Вдъхновение“. Специалната награда бе учредена на предишното издание на „Спортист на годината“ и се връчва на значима личност, която с работата и постиженията си е инспирирала и подкрепила развитието на българския спорт и българските спортисти.

На събитието ще разберем и кой е №1 за 2025 г. в 42-ото издание на анкетата Треньор на България, организирана от в. "Труд". Участие в нея взеха 25 медии.

Ще бъде връчена и наградата за спортист №1 с увреждания.

Ще бъдат присъдени и специални награди от името на спортните журналисти в знак на уважение към заслужили български спортисти.

Първата официална анкета е проведена през 1958 г. В допитването, организирано от "Народен спорт" печели баскетболистката Ваня Войнова - първият официален победител в "Спортист на годината". Рекордьор по спечелване на най-престижната награда е Стефка Костадинова - 4 пъти. Боян Радев и Станка Златева са избирани за №1 по 3 пъти. Осем големи български спортисти са триумфирали по два пъти - Продан Гарджев, Петър Киров, Христо Марков, Серафим Тодоров, Йордан Йовчев, Румяна Нейкова, Григор Димитров и Александър Везенков.