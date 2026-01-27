Популярни
  2. Хетафе
  Жирона открадна точка от Хетафе в продължението

  • 27 яну 2026 | 00:15
Отборите на Жирона и Хетафе направиха равенство 1:1 в последния мач от 21-вия кръг на испанската Ла Лига.

Това бе четвърти пореден сблъсък, в който жиронци не загубиха, но въпреки че са в средата на таблицата, те имат само четири точки аванс пред зоната на изпадащите. Съперникът от Хетафе пък е непосредствено над опасната зона с точка пред първия под чертата Майорка.

И двата гола паднаха през второто полувреме, когато Луис Васкес откри за гостите в 59-ата минута. Каталунците пък откраднаха точката в добавеното време, когато се разписа Витор Рейш в 94-ата минута.

В следващия кръг Жирона гостува на последния Овиедо (31.1), а Хетафе приема Селта (1.2).

