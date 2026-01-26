Верона удари дъното след загуба от Удинезе

Отборът на Удинезе записа успех с 3:1 като гост на борещия се за оцеляване тим на Верона в последния мач от 22-рия кръг на италианската Серия А.

Трите точки поставиха момчетата на Удине точно в средата на класирането, като в следващите седмици могат да се наслаждават на спокойни моменти, тъй като изостават на 10 точки от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири, и имат актив от 12 пункта пред тимовете в „опасната зона“.

Веронци пък удариха дъното, като имат еднакви показатели с предпоследния Пиза и са на 4 точки от спасителния бряг.

През първата част съперниците си размениха бързи голове, като гостите първи нанесоха удар. Артур Ата направи отличен пробив и стреля от вътрешността на наказателното поле, пращайки топката във вратата, пазена от Симоне Перили.

Радостта на играчите от Удине обаче бе бързо помрачена, тъй като само 180 секунди по-късно допуснаха изравняване. Всичко започна след неуспешно центриране на Екеленкамп и домакините преминаха в контранастъпление, което завърши с подаване в наказателното поле, а там Орбан засече и прати коженото кълбо в левия ъгъл, където този път другият страж Мадука Окойе не успя да се намеси подобаващо.

Второто полувреме стартира нервно и в рамките на първия четвърт час главният съдия Джанлука Манджанело показа два жълти картона. От тази ситуация се възползваха отново гостите и халфът Дзаноли стигна до една отскочила топка и я изпрати за втори път във вратата на състава от града на Ромео и Жулиета.

Този път не последва срив и момчетата от Удине продължиха да натискат, търсейки начин да убият интригата, като поведат с два гола. Голмайсторът Ата прояви креативност и направи пропуски в 64-ата и 66-ата минути. Той не съумя да се разпише за втори път, но малко след неговите опити решаващият удар нанесе Кийнън Дейвис. Той бе изведен именно от Ата и централният нападател, който бе застанал на чело от първия съдийски сигнал, направи разликата в резултата много трудна за преодоляване.

Четвърт час преди края Орбан можеше да върне интригата, но имаше малшанс и топката мина встрани от вратата. Пет минути след това пък Дейвис можеше да реши всичко, но Симоне Перили спаси и изчисти в ъглов удар.

Така, след като игровите ситуации не свършиха работа на домакините, дойде време на статичните положения. Най-активният от веронци Орбан се нагърби с изпълнението на пряк свободен удар минута преди да изтече редовното време, но тогава и Мадука Окойе демонстрира класа.