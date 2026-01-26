Ритъмът на тишината в "подземния свят" на Australian Open

Големите международни спортни турнири имат осезаем ритъм – като колективен пулс, който преминава през цялата арена, влияейки и свързвайки всички участници.

Той може да бъде сравнен с балада, която с напредването на надпреварата постепенно се изгражда към голям, силен и емоционален крешчендо. Но на Australian Open, когато финалите наближават и публиката става все по-многобройна и шумна, атмосферата за играчите извън кортовете става по-малка и по-тиха.

Така започва аналитичен материал в официалния сайт на Australian Open.

Играчите рядко се смесват с рекордните тълпи, които изпълват „Мелбърн Парк“ през първите 10 дни на турнира – феновете се движат между паралелните мачове, щандовете за храна и напитки, водната пързалка, падъл кортовете, магазините и концертите на живо.

„Дори не знам какво се случва там навън, защото не обикалям и не гледам мачове“, каза американката Джесика Пегула, която в понеделник сложи край на защитата на титлата на Мадисън Кийс. „Видях информации, че това е най-натовареното издание досега, което е страхотно. Мисля, че мачът на [Александра] Иала беше този, който следях, и имаше хора, обикалящи около стадиона, само за да влязат, което е направо лудост. Хубаво е да го виждаш и е вълнуващо, но очевидно това е преживяване за феновете, защото аз не изживявам същото.“

За играчите голяма част от ежедневието минава, ако не на корта, то под земята – в обширната мрежа от прохладни, тихи и приглушено осветени тунели и помещения под „Род Лейвър Арена“, които рязко контрастират с оживлението над повърхността.

В началото на турнира в тунелите има много движение. Квалификантите излизат от стъклените врати към съблекалните и се срещат със служители по сигурността, държащи сини и бели табелки, които показват на кой корт ще бъдат ескортирани.

По същото време треньори и поставени играчи се движат между тренировки, PR и медийни ангажименти или различните обслужващи помещения – от медицински до гримьорни. Но почти никой не говори, а ако го прави, то е с онзи приглушен тон, характерен за библиотека.

„През седмицата на квалификациите и първите няколко дни от основната схема едва можеш да намериш маса, където да обядваш, а сега влизаш и е почти като призрачен град“, каза шампионката от US Open 2011 Саманта Стосър. „Атмосферата и динамиката в коридорите се променят, но вероятно е добре да си в това по-спокойно пространство, когато навлизаш в решаващата фаза на турнира.

Очевидно е, че на турнир от "Големия шлем" започваш със 128 участници, за разлика от 32 или 64 на обикновен турнир, но в крайна сметка всичко е едно и също. Веднъж играх финал на турнир в Лос Анджелис и те вече бяха започнали да прибират хладилника, преди още да сме излезли на корта, и си казваш: "Уау, ние наистина сме последните двама тук – дори студена напитка вече няма!" Така че сме свикнали.“

Роджър Федерер нарече Australian Open „Щастливия шлем“, защото, по думите му, играчите се връщат след Коледа и Нова година освежени от почивката един от друг и с нови истории за споделяне. Съблекалните са едно от местата, които осигуряват пространство за това.

„Макар да споделяш съблекалня с противниците си, ти я споделяш и с приятели“, каза Кийс. „Имало е моменти, в които аз или други играчи сме преживявали много трудни ситуации, и винаги има някой до теб, който да те прегърне и да поговори с теб. Има едно незабавно усещане за подкрепа. В други спортове това го има, но там са твоите съотборници. Аз го възприемам по-скоро като чувство за общност, вместо усещане за изолация.“

Изолацията обаче е част от ритъма на Australian Open, особено когато стигнеш по-дълбоко в турнира и вниманието се насочи изцяло към централния корт.

„В съблекалните това се усеща много по-силно, защото хората постепенно изчезват“, каза двукратният шампион от "Големия шлем" Лейтън Хюит. „Когато стигнеш до полуфиналите и финалите, наоколо остават много малко хора и постоянно виждаш играчите, срещу които предстои да играеш. В началото на турнира можеш да ги избягваш повече, защото е пренаселено и всеки се движи в различни посоки.

Това е необичайна ситуация“, продължи Хюит. „За играчите, които вече са минали през този опит, е много по-лесно да се върнат и да го направят отново, защото знаят какво ги очаква. Но това е нещо, в което трябва да бъдеш хвърлен директно – в дълбокото. Това ти дава възможност да се отдръпнеш, да осъзнаеш какво правиш там и да се опиташ да се насладиш на големите моменти малко повече.“

Вместо да се изгражда към голямо крешчендо, под земята на Australian Open цари усещане за покой – макар че това не винаги съвпада с вътрешното състояние на играчите, както отбелязва Стосър.

„Навън може да е така, но отвътре всичко продължава да кипи и наистина се вълнуваш, особено ако го преживяваш за първи път“, каза тя. „Знам какво изпитва някой като Мади (квалификантката Мадисън Инглис, която отстъпи на Ига Швьонтек в четвъртия кръг) в момента – може да е малко плашещо, малко страшно, смесица от всичко, но в крайна сметка е вълнуващо да си в такава позиция. Всеки наистина цени възможността да стигне до края на тези турнири, макар че понякога не е лесно за понасяне.“

Франсис Тиафо вярва, че способността да се чувстваш комфортно в тази тишина е ключова за представянето – и дори възнаграждаваща, ако успееш.

„Мисля, че това е вълнуващата част. Стигал съм далеч на турнири от "Големия шлем" и това са моментите, за които работиш“, каза Тиафо. „Става тихо, но затова трябва да имаш безупречен екип около себе си. Тишината настъпва, кортовете стават по-големи, стадионите стават по-големи, шумът става по-силен, моментът става по-голям. Единственото наистина самотно нещо са съблекалнята или храненето, в зависимост от ситуацията. Но всичко останало е изключително шумно“, добавя Тиафо с усмивка, „и много като "човека на арената".“