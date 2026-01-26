Давид Давидов: Висша лига-жени е предпоставка за развитието на женския волейбол

Форматът дава възможност за развитие на много млади състезателки извън столицата

Русе бе домакин на първия по рода си финален турнир по волейбол за Купа България Висша лига -жени. Трофеят бе спечелен от ВК Любо Ганев-Автосвят (Русе), който на финала надигра Спартак (Варна) с 3:1 гейма.

Любо Ганев - Автосвят спечели първата Купа на България – Висша лига жени

Давид Давидов, който е председател на комисията за Детско-юношески волейбол към БФВ, коментира след финалния турнир, че Висша лига - жени е сериозна предпоставка за развитието на женския волйбол у нас.

„Най-важното бе огромният интерес, който финалният турнир породи и изключително добрия начин, по който бе подготвен. Също така и емоциите, които преживяха всички отбори-участници, което е предпоставка женското направление да продължи да се развива. Да надгражда и да има все повече отбори, желаещи да се включат в него. Защото видно е, че привлича интерес, както от участниците, така и от публиката и обществеността в градовете, в които го провеждаме.

Този формат помага изключително много, особено за клубовете извън столицата, тъй като за възрастите, близки до женския волейбол има твърде малко срещи от сезона за градове като Варна, Русе, Видин и др . Тази лига дава възможност на момичетата да имат много повече игрово време и да се развиват и да израстват в рамките на спортния сезон."