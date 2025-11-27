Популярни
  • 27 ное 2025 | 18:02
Анчелоти обяви единствения сигурен бразилец за Световното

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти коментира състава, на който ще заложи за Световното първенство в Северна Америка следващото лято. Италианецът говори специално за Винисиус Жуниор и неговото представяне през този сезон.

Той призна, че звездата на Реал Мадрид е "малко под" обичайното си ниво, но добави: "Такъв тип играч не може винаги да е на 100 процента на уменията си. Сигурен съм, че, както последните сезони, Винисиус ще бъде важен за Реал Мадрид".

На въпрос дали мястото му сигурно за следващото световно първенство, Анчелоти отговори: "Винисиус ще бъде на Световното първенство".

Мбапе и Винисиус си почиват, защото останалите в Реал Мадрид тичат и за тях, смята треньорът на Олимпиакос

Томас Франк: Доволен съм, видях идентичност

Мадуеке: Щастлив съм, че вкарах първия си гол в двубой от Шампионската лига

Капело с интересно мнение за победния гол на Атлетико и посочи проблем на Интер

Нюкасъл официално се оплака от неприемливото отношение на френската полиция

Треньорът на ПСВ за ситуацията на Арне Слот: Всеки треньор преминава през това

11-те на Лудогорец и Селта, "орлите" с изненадващ състав

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Слот разкри дали е говорил със собствениците на Ливърпул след поредната загуба

Очаквайте на живо: България - Армения

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Време е Лига Европа да бъде преполовена

