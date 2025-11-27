Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти коментира състава, на който ще заложи за Световното първенство в Северна Америка следващото лято. Италианецът говори специално за Винисиус Жуниор и неговото представяне през този сезон.
Той призна, че звездата на Реал Мадрид е "малко под" обичайното си ниво, но добави: "Такъв тип играч не може винаги да е на 100 процента на уменията си. Сигурен съм, че, както последните сезони, Винисиус ще бъде важен за Реал Мадрид".
На въпрос дали мястото му сигурно за следващото световно първенство, Анчелоти отговори: "Винисиус ще бъде на Световното първенство".