  Sportal.bg
  Тенис
  Димитър Кузманов се справи в два сета с брата на Циципас

Димитър Кузманов се справи в два сета с брата на Циципас

  • 26 яну 2026 | 14:34
  • 384
  • 0
Димитър Кузманов започна с победа в квалификациите на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125" в Манама с награден фонд от 225 000 щатски долара.

В двубой от първия предварителен кръг втората ракета на България надделя на гърка Петрос Циципас с 6:3, 7:5 за час и 27 минути игра.

Кузманов показа много добра игра в края и на двата сета срещу по-малкия брат на бившия номер 3 в света Стефанос Циципас. В първата част българинът реализира пробив за 5:3, който се оказа и единственият в сета.

Във втория сет 25-годишният Циципас водеше с 5:2 гейма, но пет последователни гейма в полза на Кузманов позволиха на пловдивчанина да стигне до победата.

За място в основната схема Димитър Кузманов ще игра със Сергей Фомин от Узбекистан, който победи участващия с "уайлд кард" Енрико Балдисери (Италия) с 6:1, 6:2.

