  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Анжелик Кербер вярва, че Александър Зверев ще спечели турнир от Шлема

Анжелик Кербер вярва, че Александър Зверев ще спечели турнир от Шлема

  26 яну 2026 | 14:06
Анжелик Кербер вярва, че Александър Зверев ще спечели турнир от Шлема

Бившата номер 1 в световната ранглиста по тенис Анжелик Кербер вярва, че Александър Зверев ще спечели турнир от Големия шлем.

„Не се притеснявам за Александър. Знам, че той ще спечели надпревара от Големия шлем някой ден. Той тренира прекалено усилено и дава всичко от себе си, а това ще се отплати в даден етап“, каза Кербер пред медиите по време на Откритото първенство на Австралия, цитирана от ДПА.

Зверев и Де Минор с убедителни победи
Зверев и Де Минор с убедителни победи

„Нека да видим дали ще се случи още тази година, но съм сигурна, че ще спечели турнир от Шлема. Трябва да си търпелив и да вярваш, че можеш да го направиш. Аз също спечелих първата си такава надпревара, когато бях на на 28 години“, добави германката.

Зверев е участвал в три финала от Големия шлем, включително миналогодишния в Мелбърн, но загуби всеки един от тях. Този път той достигна до четвъртфиналите, където ще се изправи срещу младия американец Лърнър Тиен във вторник.

Сънародничката му Анжелик Кербер спечели Откритото първенство на Австралия през 2016-а, а две години по-късно добави и титли на Откритото първенство на САЩ и "Уимбълдън". Тя се оттегли от професионалния тенис през 2024-а, но тази година се завърна в Мелбърн, за да участва в турнира на легендите.

