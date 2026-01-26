Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Желязков: Много неща в отбора се събудиха

Николай Желязков: Много неща в отбора се събудиха

  • 26 яну 2026 | 14:02
  • 127
  • 0

Шампионът Левски София взе реванш за драматичната загуба от Пирин (Разлог) с 2:3 в 1/4-финала за efbet Купа на България в Самоков, след като направи пълен обрат от 0:2 гейма, за да стигне до успех в Разлог с 3:2 (22:25, 22:25, 25:12, 25:21, 15:10) в мач от 12-ия кръг на efbet Супер Волей.

Старши треньорът на Левски Николай Желязков говори след победата срещу Пирин в Разлог:

Левски обърна Пирин от 0:2 гейма в Разлог и взе реванш за efbet Купа на България
Левски обърна Пирин от 0:2 гейма в Разлог и взе реванш за efbet Купа на България

"Невероятен резултат за отбора и много мъжка победа след един изключително труден двубой. Поздравявам момчетата за характера, който показаха. Ще се върна към загубата в четвъртфинала за Купата - всички бяхме разочаровани и беше трудна седмица. Но тази реакция, този характер - да излезем и да успеем да победим, е изключително важна. В дългосрочен план загубата ще даде позитиви, защото много неща в отбора се събудиха."

Следвай ни:

Още от Волейбол

Феновете избраха Мони Николов за разпределител №1 в първия полусезон в Русия

Феновете избраха Мони Николов за разпределител №1 в първия полусезон в Русия

  • 26 яну 2026 | 13:25
  • 1647
  • 1
Силни Денис Карягин и Руси Желев, Мачерата срази втория в А2

Силни Денис Карягин и Руси Желев, Мачерата срази втория в А2

  • 26 яну 2026 | 11:55
  • 388
  • 0
Ивайла Кирева – MVP на Купа България Висша лига

Ивайла Кирева – MVP на Купа България Висша лига

  • 26 яну 2026 | 11:47
  • 394
  • 0
Христо Кирев: Ще се борим и за титлата във Висша лига

Христо Кирев: Ще се борим и за титлата във Висша лига

  • 26 яну 2026 | 11:45
  • 675
  • 0
Милена Ботева: Постигнахме първата си цел, надявам се да повторим успеха и в първенството

Милена Ботева: Постигнахме първата си цел, надявам се да повторим успеха и в първенството

  • 26 яну 2026 | 11:41
  • 553
  • 0
От Марица отрекоха за трансфер на Борислава Съйкова в Италия

От Марица отрекоха за трансфер на Борислава Съйкова в Италия

  • 26 яну 2026 | 11:33
  • 292
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 23632
  • 40
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 25564
  • 10
Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 16191
  • 0
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 15720
  • 5
Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

  • 26 яну 2026 | 02:02
  • 18925
  • 35
Ден 9 на Australian Open - играе се последният мач

Ден 9 на Australian Open - играе се последният мач

  • 26 яну 2026 | 10:26
  • 10219
  • 2