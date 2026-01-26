Николай Желязков: Много неща в отбора се събудиха

Шампионът Левски София взе реванш за драматичната загуба от Пирин (Разлог) с 2:3 в 1/4-финала за efbet Купа на България в Самоков, след като направи пълен обрат от 0:2 гейма, за да стигне до успех в Разлог с 3:2 (22:25, 22:25, 25:12, 25:21, 15:10) в мач от 12-ия кръг на efbet Супер Волей.

Старши треньорът на Левски Николай Желязков говори след победата срещу Пирин в Разлог:

"Невероятен резултат за отбора и много мъжка победа след един изключително труден двубой. Поздравявам момчетата за характера, който показаха. Ще се върна към загубата в четвъртфинала за Купата - всички бяхме разочаровани и беше трудна седмица. Но тази реакция, този характер - да излезем и да успеем да победим, е изключително важна. В дългосрочен план загубата ще даде позитиви, защото много неща в отбора се събудиха."