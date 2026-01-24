Левски обърна Пирин от 0:2 гейма в Разлог и взе реванш за efbet Купа на България

Шампионът Левски София взе реванш за драматичната загуба от Пирин (Разлог) с 2:3 в 1/4-финала за efbet Купа на България в Самоков, след като направи пълен обрат от 0:2 гейма, за да стигне до успех в Разлог с 3:2 (22:25, 22:25, 25:12, 25:21, 15:10) в мач от 12-ия кръг на efbet Супер Волей.

Атака на Мариян Наков и Пирин поведе с 3:1 в началото на двубоя. Ас на Златко Кьосев - 4:1. Блокада на Теодор Каменов спря атака на Юлиан Вайзиг 6:2. Отлична атака на Лазар Бучков в центъра - 3:6. Блокада на Светослав Гоцев срещу атака на Златко Кьосев - 7:9. Блокада на Юлиан Вайзиг и 9:10. Златко Кьосев атакува по правата и 16:14 за Пирин. Пайп на Гордан Люцканов - 15:17. Отлична атака на Гордана Люцканов направи резултата 18:19. Блокада изведе Левски напрали при 20:19. Блокаут на Гордан Люцканов и равенство при 21:21. Ас на Мариян Наков и 23:21 за Пирин. Нов ас на Мариян Наков и геймбол при 24:21. Костадин Козелов атакува в центъра и 25:22 за Пирин в първата част.

Тодор Скримов изведе Левски напред в началото на втората част - 1:0. Теодор Каменов атакува успешно за 4:3 за Пирин. Отлична комбинация Стоил Палев - Светослав Гоцев - 9:10. Ас на Светослав Гоцев и равенство при 10:10. Контраатака на Гордан Люцканов и Левски поведе с 11:10. Благовест Катранджиев взе прекъсване за Пирин. Мощна атака на Тодор Скримов и 13:12. Пирин дръпна с 3 точки при 18:15. Отлична атака на Мариян Наков и 19:16. Ас на Мариан Наков - 22:16. Ас на Юлиан Вайзиг - 18:22. Прекъсване за Пирин взе Благовест Катранджиев. Златко Кьосев намери пролука в тройната блокада на “сините” и Пирин спечели втората част с 25:22.

Мощна атака на Тодор Скримов по диагонала от зона 4 и Левски поведе с 5:2 в началото на третата част. Благовест Катранджиев взе прекъсване за Пирин. “Сините” дръпнаха с 3 точки при 9:6. Тодор Скримов атакува мощно, след като по-рано Николай Николаев спаси невъзможна топка с крак - 11:7. Николай Николаев атакува в центъра за 13:7. Константин Манолев замени Златко Кьосев в състава на Пирин. Пайп на Гордан Люцканов и 14:7 за Левски. Грешка на Мариан Наков и Левски дръпна с 11 точки при 22:11. технична атака на Гордан Люцканов и Левски спечели третата част с 25:12.

Блокада на Николай Николаев спря атака на Теодор Каменов и Левски поведе с 5:4 в началото на четвъртата част. Брилянтна блокада на Гордан Люцканов спря атака на Мариян Наков - 7:5. Ас на Гордан Люцканов и 9:7. Блокада на Тодор Скримов срещу атака на Златко Кьосев и 11:8 за Левски. Благовест Катранджиев взе прекъсване за Пирин. Ас на Константин Манолев - 13:16. Атака на Тодор Скримов направи резултата 20:16. “Сините” стигнаха до геймбол при 24:20. Мощна атака в центъра на Николай Николаев и успех за Левски в четвъртата част с 25:21.

Мариян Наков не се появи в състава на Пирин в началото на тайбрека. Теодор Каменов премина на позицията диагонал на разпределителя, а Константин Манолев се появи в игра като посрещач. Блокада на Стоил Палев спря атака на Златко Кьосев и 1:0 за Левски. Нова блокада на Стоил Палев срещу атака на Златко Кьосев и 3:0 за Левски. Благовест Катранджиев взе прекъсване за Пирин. Мощна атака на Юлиан Вайзиг и 6:2. Блокада на Светослав Гоцев 7:2. Грешка на домакините направи резултата 8:2 за “сините”. Мариян Наков би сервис в аут - 4:9. Гордън Люцканов атакува мощно по тройната блокада за 10:4. Благовест Катранджиев взе прекъсване за домакините. Мощна атака на Юлиан Вайзиг по правата от зона 2 и 12:5. Блокада на Теодор Каменов спря атака на Тодор Скримов за 10:14. Левски спечели тайбрека с 15:10 след технична атака на Юлиан Вайзиг.

За MVP бе избран Светослав Гоцев.

Гордан Люцканов се отличи с 20 точки в полза на победителите, а за домакините Мариян Наков също се отличи с 20 точки.

Левски е на второ място в класирането, докато Пирин заема седмата позиция.

ПИРИН (РАЗЛОГ) - ЛЕВСКИ СОФИЯ 3:2 (25:22, 25:22, 12:25, 21:25, 10:15)

ПИРИН: Любомир Агонцев 1, Мариян Наков 20, Теодор Каменов 14, Златко Кьосев 11, Костадин Козелов 5, Костадин Гаджанов 8 - Дафин Коцаков-либеро (Вилиян Хаджиев, Константин Манолев 4, Александър Стоянов, Любомир Златков 1, Христо Манов)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ

ЛЕВСКИ: Стоил Палев 2, Юлиан Вайзиг 15, Тодор Скримов 18, Гордън Люцканов 20, Светослав Гоцев 12, Лазар Бучков 5 - Дамян Колев-либеро (Петьо Иванов, Николай Николаев 7, Адриан Ганев)

Старши треньор: НИКОЛАЙ ЖЕЛЯЗКОВ.