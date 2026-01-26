Отново променят програмата на Australian Open заради жегата

Организаторите на Откритото първенство на Австралия направиха промени в програмата поради екстремните горещини за втори път в рамките на четири дни.

След като началото на мачовете беше изтеглено с час по-рано в събота, програмата на външните кортове във вторник ще започне в 9:00 часа, докато началото на двубоите за хора с инвалидни колички беше отложено за сряда.

Играта беше преустановена на откритите кортове за почти пет часа в събота, след като скалата за топлинен стрес на турнира, която отчита температурата на въздуха, лъчистата топлина, влажността и скоростта на вятъра, достигна граничната стойност от пет.

Покривите бяха използвани на трите основни корта - „Род Лейвър“, „Маргарет Корт“ и „Джон Кейн“ - и същото вероятно ще се случи във вторник, като се очаква температурите да бъдат още по-високи и да достигнат до около 46 градуса по Целзий до 17:00 часа.

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка е насрочена за първа среща на "Род Лейвър" срещу американската тийнейджърка Ива Йович, а след това е сблъсъкът на Александър Зверев (Германия) срещу Лърнър Тиен (САЩ).

Момчетата и момичетата, които подават топките, ще прекарват по-малко време на корта и ще имат повече време за почивка между мачовете, а организаторите на турнира предупредиха зрителите да бъдат подготвени за условията и да пият достатъчно течности.