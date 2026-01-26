Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Отново променят програмата на Australian Open заради жегата

Отново променят програмата на Australian Open заради жегата

  • 26 яну 2026 | 14:00
  • 107
  • 0
Отново променят програмата на Australian Open заради жегата

Организаторите на Откритото първенство на Австралия направиха промени в програмата поради екстремните горещини за втори път в рамките на четири дни.

След като началото на мачовете беше изтеглено с час по-рано в събота, програмата на външните кортове във вторник ще започне в 9:00 часа, докато началото на двубоите за хора с инвалидни колички беше отложено за сряда.

Играта беше преустановена на откритите кортове за почти пет часа в събота, след като скалата за топлинен стрес на турнира, която отчита температурата на въздуха, лъчистата топлина, влажността и скоростта на вятъра, достигна граничната стойност от пет.

Покривите бяха използвани на трите основни корта - „Род Лейвър“, „Маргарет Корт“ и „Джон Кейн“ - и същото вероятно ще се случи във вторник, като се очаква температурите да бъдат още по-високи и да достигнат до около 46 градуса по Целзий до 17:00 часа.

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка е насрочена за първа среща на "Род Лейвър" срещу американската тийнейджърка Ива Йович, а след това е сблъсъкът на Александър Зверев (Германия) срещу Лърнър Тиен (САЩ).

Момчетата и момичетата, които подават топките, ще прекарват по-малко време на корта и ще имат повече време за почивка между мачовете, а организаторите на турнира предупредиха зрителите да бъдат подготвени за условията и да пият достатъчно течности.

Следвай ни:

Още от Тенис

Иван Тиков е новият президент на Българската федерация по тенис

Иван Тиков е новият президент на Българската федерация по тенис

  • 26 яну 2026 | 13:36
  • 724
  • 0
Швьонтек с 33-ти "геврек" в "Шлема" при поредна победа

Швьонтек с 33-ти "геврек" в "Шлема" при поредна победа

  • 26 яну 2026 | 12:35
  • 416
  • 0
Синер не спира да мачка в Мелбърн и изравни постижение на Григор Димитров

Синер не спира да мачка в Мелбърн и изравни постижение на Григор Димитров

  • 26 яну 2026 | 11:54
  • 2303
  • 0
Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на двойки на Australian Open

Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на двойки на Australian Open

  • 26 яну 2026 | 10:38
  • 616
  • 0
Илие Настасе: Българският тенис се развива в правилна посока

Илие Настасе: Българският тенис се развива в правилна посока

  • 26 яну 2026 | 10:29
  • 618
  • 0
Новак Джокович разбра следващия си съперник в Австралия

Новак Джокович разбра следващия си съперник в Австралия

  • 26 яну 2026 | 10:27
  • 2781
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

Заформи се мега сага: ЦСКА 1948 пробва да отмъкне Переа под носа на Левски, Крушарски с коментар

  • 26 яну 2026 | 10:35
  • 23629
  • 40
Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

Ето кога Левски трябва да представи второто си ново попълнение

  • 26 яну 2026 | 09:46
  • 25559
  • 10
Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

Георги Илиев: Целта пред Добруджа не е невъзможна! Шампионът не е ясен

  • 26 яну 2026 | 07:10
  • 16190
  • 0
Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

Голмайсторът на ЦСКА 1948 пред трансфер в Бундеслигата

  • 26 яну 2026 | 07:56
  • 15719
  • 5
Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

Бусато: ЦСКА беше шансът на живота ми

  • 26 яну 2026 | 02:02
  • 18925
  • 35
Ден 9 на Australian Open - играе се последният мач

Ден 9 на Australian Open - играе се последният мач

  • 26 яну 2026 | 10:26
  • 10216
  • 2