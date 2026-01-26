Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Играчът, който едва не стигна до бой с Везенков, направи шокиращо разкритие след мача

Играчът, който едва не стигна до бой с Везенков, направи шокиращо разкритие след мача

  • 26 яну 2026 | 13:47
  • 1345
  • 0


Гардът на Колосос Родос Андреас Петропулос направи шокиращо разкритие в Instagram. Той твърди, че когато е понечил да тръгне към домаси след мача с Олимпиакос в неделя, е установил, че спирачките на автомобила му са били повредени.




Петропулос бе въвлечен в инцидент с българската суперзвезда Александър Везенков по време на двубоя от гръцкото първенство, спечелен от "червено-белите" от Пирея в Родос с 98:85. Петропулос и Сашо едва не стигнаха до бой след една ситуация, при която двамата се намираха под коша и се спречкаха помежду си. Вследствие на това Везенков бе изгонен от игра.

Българинът завърши мача с 23 точки за малко над 23 минути игра, а към тях добави 5 борби и 2 асистенции.




"Надявам се, че спирачките му са се прерязали от само себе си... и нека да се знае, че приятелката ми можеше да е зад кормилото!!!", написа в Instagram стори Петропулос.

Играчът на Колосос добави в отделна публикация: "Никога не съм имал предвид или загатвал, директно или индиректно, че за това са отговорни хора от света на спорта. Всяка друга интерпретация не отразява моето намерение или съдържанието на написаното от мен".

Според Basketballmaniacs, колата ще бъде прегледана от механик и ако се установи, че действително е имало преднамерена злоупотреба със спирачките, вероятно ще бъдат стартирани съдебни процедури.

Инцидентът възникна в самото начало на последната четвърт. Петропулос бе наказан с неспортсменско нарушение, а Везенков бе отстранен от игра.

Снимка: Olympiacos B.C. / Facebook

