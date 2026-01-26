Христо Иванов със забележително постижение на Световното по снукър

Българският съдия Христо Иванов записа забележително лично постижение на Световното първенство за младежи на Световната снукър федерация в София.

Христо беше рефер на финала между Михаел Ларков и Уанг Синбо, с което влезе в историята като първият съдия на световен финал и при мъжете, и при младежите.

Маркер на финала в софийския хотел "Маринела" беше Красиана Димитрова.

Михаел Ларков победи Уанг Синбо с 5:2 и освен световната титла, спечели и голямата награда - двугодишна тур карта за участие в професионалния World Snooker Tour.