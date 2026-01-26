Популярни
Баскетбол
Мемфис все още иска размяна на Морант, но не и на ниска цена

  • 26 яну 2026 | 15:37
  • 645
  • 0
Опитният НБА инсайдър Марк Стийн разкри, че в Мемфис Гризлис все още са отворени за потенциална сделка с друг отбор/и за Джа Морант, въпреки че основният играч на франчайза отсъства три седмици поради навяхване на лакътя. Гризлис все още са отворени за размяна на Морант преди крайния срок на 5 февруари, но няма да приемат по-ниска оферта от други отбори. Говореше се, че Мемфис може да намали исканата цена за него, но Стийн отхвърли тази идея, подчертавайки, че "Гризлитата" няма да го разменят за слаба възвръщаемост, подобна на това, което Атланта Хоукс получи от Вашингтон Уизардс за Трей Йънг.

"Моето усещане е, че Гризлис остават повече от отворени за запитвания за размяна на Морант, но също така все още са под натиск да получат повече в замяна за най-популярния играч на Мемфис, отколкото двата изгодни за отбора договори (СиДжей МакКълъм и Кори Киспърт), с които Атланта се задоволи в размяната за Йънг, посочва Стийн.

Историята на контузиите и негативното поведение извън терена са няколко ключови фактора за ниското търсене на Морант на пазара. Той изигра само 20 мача този сезон и беше отстранен за един мач миналия ноември след конфликт с главния треньор Туомас Иисало.

Ако остане в Мемфис, което той заяви като свое желание, това все още може да предизвика драма в организацията поради публично проследената сага около потенциалната сделка, неуспешното споразумение за удължаване на договора и отношенията на плеймейкъра с генералния мениджър Зак Клайман, смята още Стийн.

Снимки: Gettyimages

