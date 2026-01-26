Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Голдън Стейт надделя над Минесота в отложен мач, Клипърс победиха Нетс

Голдън Стейт надделя над Минесота в отложен мач, Клипърс победиха Нетс

  • 26 яну 2026 | 12:16
  • 127
  • 0
Голдън Стейт надделя над Минесота в отложен мач, Клипърс победиха Нетс

Голдън Стейт Уориърс надделя над Минеоста Тимбъруулвс със 111:85 в отложен мач от събота в НБА.

Стеф Къри поведе тима си с 26 точки, 7 асистенции и 4 откраднати топки, Моузес Мууди добави 19 точки и 8 борби, а Брандън Поджемски и Де'Антъни Мелтън добавиха по 12 точки. Така „Воините“ подобриха баланса си на осмото място на Запад до 26-21, докато Тимбъруулвс са точно пред тях с 27-19.

За „Вълците“ Антъни Едуардс отбеляза 32 точки и 11 борби за дабъл-дабъл, бившият играч на Голдън Стейт Донте ДиВинченцо завърши с 22 точки, включително 6 тройки, а единственият друг с двуцифрена резултатност беше Джулиъс Рандъл с 11.

Лос Анджелис Клипърс победи за осми път в последните си девет двубоя, побеждавайки Бруклин Нетс със 126:89. Кауай Ленард отбеляза 21 от 28-те си точки през първото полувреме, донасяйки преднина от 38 точки още през втората част. Джеймс Хардън записа 19 точки и 8 асистенции, Джон Колинс се отчете с 18 точки, а Джордан Милър - с 16 точки и 7 борби.

За Нетс Дани Улф завърши с 14 точки и 7 борби, а единственият друг с над 10 точки беше новобранецът Егор Демин с 12.

Маями Хийт спечели гостуването си срещу Финикс Сънс със 111:102. Бам Адебайо отбеляза 22 точки, Хайме Хакес Джуниър добави 20, влизайки от пейката, а Норман Пауъл се отчете с дабъл-дабъл от 16 точки и 10 борби.

За Сънс Дилън Брукс вкара 11 от 23-те си стрелби за общо 26 точки, а Грейсън Алън добави 18.

