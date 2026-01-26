Опашкарят Ню Орлиънс поднесе изненада срещу втория на Запад в НБА

Последният в класирането на Западната конференция Ню Орлиънс Пеликанс поднесе изненада, побеждавайки втория Сан Антонио Спърс със 104:95 като гост в мач от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада.

„Пеликаните“ поведоха с 19 точки в средата на третата четвърт, а това доведе до смяна на всички петима играчи на паркета от страна на треньора на Сан Антонио Мич Джонсън. Това проработи, тъй като „Шпорите“ влязоха в серия от 21:4 между края на третата и началото на четвъртата част, след което поведоха с 93:89 при малко под 5 оставащи минути. Последва серия от 13 безответни точки за гостите, а накрая Садик Бей затвори срещата с две точни изпълнения от наказателната линия.

Desde que empezó 2026 Saddiq Bey está siendo uno de los nombres clave en los Pelicans



Incisivo, acertado y siendo determinante



20 puntos, 4,7 rebotes y 2,3 asistencias con un 44% en triples



A poco que le respeten las lesiones puede revalorizarse mucho a futuro pic.twitter.com/vBWLhY8eaN — Sergio Rabinal (@S_Rabinal) January 26, 2026

Зайън Уилямсън и Садик Бей отбелязаха по 24 точки и 10 борби, Трей Мърфи III добави 17 точки, а Ив Миси се отчете с дабъл-дабъл от 10 точки и 14 борби за Пеликанс.

За Спърс Виктор Уембаняма беше най-резултатен с 16 точки и 16 борби, Келдън Джонсън отбеляза 15 точки, а Джулиан Шампени и Девин Васел добавиха по 13.