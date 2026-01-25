Борислава Съйкова ще продължи кариерата си в Италия

Националката Борислава Съйкова подписа договор в Италия.
25-годишната централна блокировачка ще напусне шампиона на България Марица (Пловдив) и ще продължи сезона в италианската лига - тя ще носи фланелката на Талмасонс в женската Серия А2, информира главният редактор на най-популярния волейболен сайт в Италия и света Volleyball.it: - Лука Муцоли.
Съйкова ще се опита да помогне на отбора на Талмасонс да спечели промоция за участие в Суперлигата на Италия.