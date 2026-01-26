Малко не стигна на Радина Величкова за финал на 60 метра в Полша

Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова направи добро бягане на 60 метра на международния атлетически турнир Orlen Cup в Лодз (Полша) вчера, но не успя да стигне до финала в дисциплината. Талантливата пловдивчанка завърши пета в своята серия със 7.45 секунди и остана на деветата позиция в крайното подреждане. Серията беше спечелена от чехкинята Каролина Манасова със 7.25 сек.

Победата във финала извоюва специалистката в препятствията Пиа Скжишовска със 7.18 сек.

Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов