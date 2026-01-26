Най-добър старт на сезон за Каралис, Топич изравни сръбския рекорд в Лодз

Гръцкият атлет Емануил Каралис направи победоносен дебют за сезон 2026, след като преодоля 5.93 метра за победата на турнира Orlen Cup в Лодз. Състезанието, което се проведе вчера, е част от Световния атлетически тур на закрито със "сребърен етикет“.

Каралис си осигури първото място с успешен опит от първия път на 5.70 метра, преди да преодолее 5.93 метра от третия си опит, при това със значителен аванс над летвата. След това той направи един неуспешен опит на 6.07 метра, преди да се оттегли от състезанието под аплодисментите на публиката в "Атлас Арена“.

Действащият европейски шампион на закрито и световен сребърен медалист на открито, нареждащ се след световния рекордьор Арманд Дуплантис, планира натоварен сезон в зала. Кулминацията ще бъде завръщането му в Полша за Световното първенство по лека атлетика на закрито в Куяви-Поможе от 20 до 22 март.

Следващото му състезание ще бъде Perch’Xtrem в Каен на 31 януари.

Ангелина Топич също впечатли при дебюта си за сезона в скока на височина. Европейската сребърна медаилстка на закрито преодоля пет последователни височини между 1.84 и 1.96 метра от първи опит, преди да поиска летвата да бъде вдигната на 1.98 метра.

След два неуспешни опита, при третия си скок летвата остана на мястото си, въпреки че Топич я докосна с прасците си. Така тя успешно преодоля 1.98 метра, изравнявайки най-доброто си лично постижение и националния рекорд на Сърбия.

Домакински победи за Шимански, Скжишовска и Вдовик Европейският шампион на закрито Якуб Шимански спечели на 60 метра с препятствия на този турнир за втора поредна година, поставяйки началото на серия от полски победи в спринтовите дисциплини.

Шимански не застраши полския си рекорд от 7.39 секунди, който постави на същата писта миналата година, но все пак спря хронометрите на бързото 7.51. С това той изпревари 19-годишния кубинец Кендри Менендес (7.56) и сънародника си Дамян Чикиер (7.57).

Друга специалистка в спринта с препятствия Пиа Скжишовска също записа победа, но този път в гладкото бягане на 60 метра.

Във финала Скжишовска надбяга намиращата се в отлична форма чехкиня Каролина Манасова, която миналата седмица постави национален рекорд от 7.05 в Острава. Полякинята я изпревари в последните 15 метра и финишира за 7.18, с две стотни преднина. Малко по-късно Оливер Вдовик оформи полския дубъл, като спечели 60-те метра при мъжете с личен рекорд от 6.59.

Тъй като Скжишовска избра да работи върху скоростта си в началото на сезона, в бягането на 60 метра с препятствия при жените победата отиде при словенката Ника Глойнарич, която постигна личен рекорд от 8.03 секунди.