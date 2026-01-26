Пистънс увеличиха аванса си на върха в Източната конференция след успех над Сакраменто Кингс

Детройт Пистънс се наложи убедително над Сакраменто Кингс със 139:116 в мач от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА).

След равенство 35:35 в първата четвърт, „Буталата“ спечелиха всяка една от останалите части на мача, с което увеличиха преднината си на върха на класирането в Източната конференция с 33 победи и 11 поражения. Това беше и пети успех в последните шест двубоя на Детройт, докато Сакраменто загуби пета поредна среща и заема предпоследното място на Запад с баланс 12-35.

След четири мача, в които Кейд Кънингам не успя да достигне границата от 20 точки, този път 24-годишният гард напомни за себе си с 29, към които добави 11 асистенции за дабъл-дабъл. Джейлън Дърън се отчете с 18 точки, а Тобаяс Харис отбеляза 16.

Cade Cunningham so smooth man pic.twitter.com/jbyx2ttHPG — Cade SZN 💰💼 (@CadeSZN_) January 25, 2026

За „Кралете“ най-резултатен беше Малик Монк с 19 точки, включвайки се от пейката, ДеМар ДеРоузън отбеляза 16, а Ник Клифърд и Денис Шрьодер завършиха с по 15.