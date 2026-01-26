Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на двойки на Australian Open

Димитър Кисимов се класира за осминафиналите на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Българинът, който направи своя дебют в турнири от Големия шлем при юношите, заедно с Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха със 7:5, 6:3 поставените под №6 в схемата казахстанци Зангар Нурланули и Дамир Жалгаcбай.

17-годишният Кисимов и Дойг ще играят за място на четвъртфиналите срещу представителите на домакините Итън Доминго и Тайки Такизава.

В момента Димитър Кисимов заема 25-о място в световната ранглиста за юноши.

В края на миналата година Кисимов достигна до финала на сингъл на престижния турнир на клей в Брейдънтън (САЩ) – едно от най-силните състезания за юноши и девойки от категория J300 на Международната тенис федерация (ITF).