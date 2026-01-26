Петима двукратни шампиони при юношите и девойките под 20 години

Вторият ден (25 януари) от националния шампионат за юноши и девойки под 20 години, който се проведе в зала “Фестивална“ в София, донесе втори титли за Емили Кирякова (Супер спорт – Варна), Дилян Чернополски (Евър – Варна), Ангел Дарандашев (Атлетик 90 – Луковит), Евгения Стоименова (Михаил Желев – Сливен) и Алис Илиева (Берое – Стара Загора).

Кирякова стана най-титулуваната атлетка на шампионата след като в първия ден (24 януари) спечели злато на 60 м и с щафетата 4х200 м. В коронната си дисциплина – препятствията Емили също доминира. Варненката измина 60 с хърдели за 8.67 и изпревари Рая Крумова (Експрес – София) – 8.79 и съотборничката си Росина Колева – 8.84.

Дубъл 60 м и 60 м с препятствия направи Дилян Чернополски (Евър – Варна). Първия ден Дилян единствен бяга под 7 секунди на 60 м, а в неделя той финишира за 7.92 на финала на хърделите, а близо до него бе Никола Петков (Бургас 98) с второ място и резултат 8.01. Деян Садиков (Атлетик – София) заслужи бронзовия медал с 8.13.

Златен Дубъл на 1500 м и 3000 м направиха Ангел Дарандашев (Атлетик 90 – Луковит) и Алис Илиева (Берое – Стара Загора). Челната тройка на 3000 м бе същата както и на 1500 м: Дарандашев триумфира с 9:08.88, а негови подгласници са Айтунч Алиев (Лудогорец – Разград) – 9:12.37 и Боян Вучков (Атлети 90 – Луковит) – 9:43.54.

На 1500 м на 24 януари Алис Илиева победи с четири стотни Габриела Иванова (Балкан – Ботевград), а сутринта на 25 януари удържа атаката на сестра си Зара Илиева с десети от секундата с 10:00.57 срещу 10:00.86.

Трета е 13-годишната Габриела Иванова, която бе далеч зад близначките на финала с 10:25.68.

Евгения Стоименова удържа атаката във финала на 200 м София Петкова (Локомотив – София) с 26.03 срещу 26.14. Стоименова бе убедителна шампионка на 400 м в първия ден от състезанието. Бронзовият медал в тази дисциплина бе за 14-годишната Ваня Койкова (ЦСКА) – 26.26, а четвърта е Сияна Георгиева (Павел Павлов – Враца) с 26.42.

Силен резултат имаше и на 200 м при юношите с постижението на шампионата Олександър Искрук (Тракия – Пловдив), който победи с 22.94 срещу 22.97 на Николай Златев (КЛАСА) с 21.97.

Виктор Косов (Тракия 96 – Пловдив) е бронзовия медалист с 23.51. Шампионът на 400 м Васил Антонов (Радуканови – Видин) бяга в сериите на 200 м с най-добър резултат 22.89, но се отказа от финала.

В другата бегова дисциплина 800 м спечелиха фаворитите – Стефания Любенова (Евър Варна) с 2:16.44 и Йоан Радев (Атлетик – Хасково) – 2:01.11.

Любенова бе четвърта на 1500 м предишния ден (24 януари), а във втория ден нямаше конкуренция като сребърна медалистка стана Жаклин Желева – внучка на легендарния бегач Михаил Желев и състезаваща се за клуба носещ неговото име в Сливен. Желева бяга 2:21.00, а трета с 14-годишната Елина Костадинова (Добруджа – Добрич) с 2:21.84.

Радев надбяга всички в силната серия с най-добър резултат за под 16 години у нас за всички времена. Васил Понев (Галакси – Пловдив) е втори с 2:02.34, а от по-слабите серии Димитър Георгиев (Юниверсал – София) е трети с 2:03.08.

Източник: atletikabg.com



Снимки: Ивайло Дончев/БФЛА