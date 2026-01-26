Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Олимпийската шампионка на 400 метра Кати Фрийман получи най-високото отличие на Австралия

  • 26 яну 2026 | 10:05
Кати Фрийман развълнува австралийците, когато спечели златния медал на 400 метра в турнира по лека атлетика на Олимпийските игри в Сидни 2000. След това тя направи почетна обиколка, носейки австралийското знаме и друг, представляващ коренното население на Австралия.

Днес Фрийман беше удостоена с най-високото гражданско отличие на страната по повод националния празник - Денят на Австралия. Според нея, честта означава, че на 53 години е време да започне да се отнася по-сериозно към нещата.

Атлетиката беше удостоена със званието “Капитан на Ордена на Австралия“ в знак на признание за нейните заслуги към спорта, социалното ѝ въздействие в цяла Австралия и като пример за подражание на младежите. Тя е една от 10-е носители на отличието, сред които има пет жени.

Освен че е една от водещите австралийски спортистки, Фрийман е дългогодишен активист по въпроси, засягащи коренното население на Австралия.

Тя е първата австралийка от коренното население, спечелила златен медал от Игрите на Британската общност, когато на 16-годишна възраст през 1990-а беше член на австралийски отбор в щафетата 4 по 100 метра. Тя има четири златни отличия от Игрите на Британската общност и Световни първенства на 400 метра през 1997 и 1999 година.

През 2007-а тя основава фондация “Кати Фрийман“, по-късно преименувана на фондация “Обществен дух“, която подкрепя образователните нужди на децата от коренното население в отдалечени общности, пише АП.

“Поставих си за цел да бъда най-добрият спортист, който мога да бъда за себе си, и изведнъж целият този свят се разгърна точно пред очите ми и просто продължава да се разширява, продължава да бъде страхотно пътуване“, каза Фрийман пред „Сидни Морнинг Хералд“.

Тя каза, че честта означава, че ще трябва “да се заеме малко по-сериозно с нещата“.

“Тази награда е толкова официална, толкова сериозна. Отговорността, която идва с това . . .  това е сериозна чест. Така че, Боже, трябва да бъда сериозна. На 53 години съм, така че мисля, че така или иначе трябва да се държа малко по-сериозно“, завърши тя.

Снимки: Gettyimages

