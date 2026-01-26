Популярни
Гледайте на живо Световното първенство по снукър в София

  • 26 яну 2026 | 09:59
  • 820
  • 0

Продължава Световното първенство по снукър в София, организирано съвместно от Българска снукър федерация и Световната снукър федерация (WSF) в столичния хотел "Маринела".

Sportal.bg ви предоставя възможност да гледате мачовете на живо. Официалната церемония по откриването на Световното за мъже и награждаването на шампионите при жените и младежите се проведе в петък вечер в хотел "Маринела". Там бяха наградени шампионите при жените Бай Юлу и при младежите Михаел Ларков.

Днес е третият ден от Световното първенство за мъже, в което България има 15-има участници - Петко Гунчев, Жан Лаушман, Георги Георгиев, Иван Кюпов, Христо Димитров, Йоан Благоев, Братислав Кръстев, Георги Величков, Петър Станоев, Христо Сираков, Светослав Геков, Радослав Дочовски, Борис Лазарков, Велиан Димитров и Виктор Илиев.

