Раптърс шокираха шампиона Оклахома

Торонто Раптърс поднесоха изненада, побеждавайки шампионите от Оклахома Сити Тъндър със 103:101 за своя четвърти пореден успех в НБА. „Гръмотевиците“ отстъпиха в два поредни двубоя за трети път през настоящата кампания и допуснаха едва четвърта домакинска и общо 10-а загуба през сезона.

Тъндър започнаха по-добре срещата, повеждайки с 30:25 в края на първата четвърт, но Раптърс реагираха и с частичен резултат 20:29 във втората четвърт обърнаха развоя на мача, оттегляйки се на почивката с преднина от 54:50. В третата четвърт Тъндър отговориха и с частичен резултат 31:25 отново поведоха с +2 (81:79). В последната четвърт гостите направиха своя контраудар, бяха по-хладнокръвни в последните минути, а Скоти Барнс направи страхотна защита срещу Чет Холмгрен и спечелиха с крайното 103:101.

Така Торонто подобри баланса си до 29-19 и е трети на Изток, докато Оклахома е с 37-10.

Иманюъл Куикли беше най-резултатен за Торонто с 23 точки и 11 борби, Ар Джей Барет добави 14 точки, а Скоти Барнс не беше далеч от трипъл-дабъл, завършвайки с 10 точки, 11 борби и 8 асистенции.

Шей-Гилджъс Алекзандър отбеляза 24 точки, Лугуенц Дорт добави 19 точки и 8 борби, а Кенрич Уилямс се отчете с 15 точки, влизайки от пейката.