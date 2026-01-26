Нямаше никаква дузпа за Рома, възмутени са Менян и Модрич

Двама от ключовите играчи на Милан – вратарят Майк Менян и халфът Лука Модрич, изразиха възмущението си относно дузпата, с която Рома стигна до равенството 1:1 срещу „росонерите“ на „Олимпико“. Тя беше отсъдена за игра с ръка на Давиде Бартезаги и беше реализирана от резервата Лоренцо Пелегрини.
Милан този път не успя да надхитри Рома след нова късна дузпа на "вълците"
„Дойдохме тук за трите точки. Рома са доста труден съперник, особено на техен терен. Имахме възможности да вкараме втори гол, така че е жалко, че не успяхме да направим повече, за да се приберем с победа. Също така е жалко, че допуснахме гол от дузпа, която не искам да коментирам. Това вече е в миналото. Какво трябваше да направи Бартезаги – да си отреже ръката ли? Топката бешe доста близо и Мехмет Зеки Челик я изрита в ръката му. Съдията дори можеше да даде още една дузпа срещу Кристиан Пулишич. Има много силни отбори в Италия, които се борят за челните места. Затова знаем, че всяка точка е от значение. Играем във всички мачове с мисълта за победа и искаме да продължим нашия път“, коментира пред DAZN капитанът Менян, който взе наградата за Играч на мача.
„Мисля, че започнахме мача добре през първите 15-20 минути, след което Рома започнаха да доминират играта, а Майк не спасяваше, но успяхме да оцелеем през първото полувреме. Втората част беше много по-добра и създавахме положения, а без тази нещастна дузпа, която не беше дузпа, не мисля, че щяха да ни вкарат гол. Все още сме в серия без загуба, което е позитивно, но нямахме късмет да задържим преднината от 1:0. Сега гледаме напред към следващия мач“, добави Модрич, който асистира за дебютния гол на Кони Де Винтер в мача.
Снимки: Gettyimages