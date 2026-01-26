Нямаше никаква дузпа за Рома, възмутени са Менян и Модрич

Двама от ключовите играчи на Милан – вратарят Майк Менян и халфът Лука Модрич, изразиха възмущението си относно дузпата, с която Рома стигна до равенството 1:1 срещу „росонерите“ на „Олимпико“. Тя беше отсъдена за игра с ръка на Давиде Бартезаги и беше реализирана от резервата Лоренцо Пелегрини.

„Дойдохме тук за трите точки. Рома са доста труден съперник, особено на техен терен. Имахме възможности да вкараме втори гол, така че е жалко, че не успяхме да направим повече, за да се приберем с победа. Също така е жалко, че допуснахме гол от дузпа, която не искам да коментирам. Това вече е в миналото. Какво трябваше да направи Бартезаги – да си отреже ръката ли? Топката бешe доста близо и Мехмет Зеки Челик я изрита в ръката му. Съдията дори можеше да даде още една дузпа срещу Кристиан Пулишич. Има много силни отбори в Италия, които се борят за челните места. Затова знаем, че всяка точка е от значение. Играем във всички мачове с мисълта за победа и искаме да продължим нашия път“, коментира пред DAZN капитанът Менян, който взе наградата за Играч на мача.

🗣️ Maignan spoke to @DAZN_IT: On the penalty: "What is Bartesaghi supposed to do cut his arm off? The ball is very close to him and Çelik kicks it onto his hand. He could also have given a second penalty on Pulisic." pic.twitter.com/ngAPK4Qhhu — Milan Posts (@MilanPosts) January 25, 2026

„Мисля, че започнахме мача добре през първите 15-20 минути, след което Рома започнаха да доминират играта, а Майк не спасяваше, но успяхме да оцелеем през първото полувреме. Втората част беше много по-добра и създавахме положения, а без тази нещастна дузпа, която не беше дузпа, не мисля, че щяха да ни вкарат гол. Все още сме в серия без загуба, което е позитивно, но нямахме късмет да задържим преднината от 1:0. Сега гледаме напред към следващия мач“, добави Модрич, който асистира за дебютния гол на Кони Де Винтер в мача.

🗣️ Modric spoke to @DAZN_IT: "In the second half we did much better, we created some chances and then came that unlucky penalty. Without it, I don’t think they would have scored. We’re continuing our unbeaten run and that’s a positive thing for us. It’s a shame we couldn’t hold… pic.twitter.com/rFKbkYpfLt — Milan Posts (@MilanPosts) January 25, 2026

