Фрайбург обърна Кьолн и затвърди силната си игра като домакин

Фрайбург победи с 2:1 след обрат Кьолн в мач от 19-тия кръг на Бундеслигата. Домакините се оказаха догонващи само за минута, след което изравниха, а до края на полувремето и излязоха напред, като в крайна сметка удържаха аванса си.

Така Фрайбург затвърди много силната си игра като домакин, като вече в 13 поредни срещи няма поражение у дома. „Бразилците от Брайсгау“ имат 3 успеха в последните си пет мача и остават на 7-а позиция. Кьолн пък се намира в средата на класирането със само една победа в последните си пет срещи.

Двата отбора си размениха по едно бързо попадение в първите десетина минути на двубоя. Резултатът бе открит от гостите, когато Линтон Майна центрира, а бранителят на Фрайбург Макс Розенфелдер в опита си да изчисти заби топката в собствената си мрежа – 0:1 за Кьолн. Още в следващата атака обаче „бразилците от Брайсгау“ изравниха, като Юито Сузуки изведе Дери Шернхарт, който технично копна топката над Марвин Швебе за 1:1. Пълният обрат в срещата дойде минута преди края на първото полувреме, когато хърватинът Игор Матанович се възползва от пас на Матиас Гинтер и от непосредствена близост простреля стража на Кьолн за 2:1.

През втората част Фрайбург можеше да увеличи с още аванса си, след като получи дузпа за игра с ръка в наказателното поле на Алесио Кастро-Монтес. Марвин Швебе обаче отрази удара на Игор Матанович от бялата точка. Това в крайна сметка не се оказа фатално за домакините, които удържаха аванса си и се поздравиха с трите точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago