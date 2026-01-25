Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фрайбург
  3. Фрайбург обърна Кьолн и затвърди силната си игра като домакин

Фрайбург обърна Кьолн и затвърди силната си игра като домакин

  • 25 яну 2026 | 20:34
  • 238
  • 0
Фрайбург обърна Кьолн и затвърди силната си игра като домакин

Фрайбург победи с 2:1 след обрат Кьолн в мач от 19-тия кръг на Бундеслигата. Домакините се оказаха догонващи само за минута, след което изравниха, а до края на полувремето и излязоха напред, като в крайна сметка удържаха аванса си.

Така Фрайбург затвърди много силната си игра като домакин, като вече в 13 поредни срещи няма поражение у дома. „Бразилците от Брайсгау“ имат 3 успеха в последните си пет мача и остават на 7-а позиция. Кьолн пък се намира в средата на класирането със само една победа в последните си пет срещи.

Двата отбора си размениха по едно бързо попадение в първите десетина минути на двубоя. Резултатът бе открит от гостите, когато Линтон Майна центрира, а бранителят на Фрайбург Макс Розенфелдер в опита си да изчисти заби топката в собствената си мрежа – 0:1 за Кьолн. Още в следващата атака обаче „бразилците от Брайсгау“ изравниха, като Юито Сузуки изведе Дери Шернхарт, който технично копна топката над Марвин Швебе за 1:1. Пълният обрат в срещата дойде минута преди края на първото полувреме, когато хърватинът Игор Матанович се възползва от пас на Матиас Гинтер и от непосредствена близост простреля стража на Кьолн за 2:1.

През втората част Фрайбург можеше да увеличи с още аванса си, след като получи дузпа за игра с ръка в наказателното поле на Алесио Кастро-Монтес. Марвин Швебе обаче отрази удара на Игор Матанович от бялата точка. Това в крайна сметка не се оказа фатално за домакините, които удържаха аванса си и се поздравиха с трите точки.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

  • 25 яну 2026 | 20:26
  • 28099
  • 128
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 23203
  • 172
Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

  • 25 яну 2026 | 20:53
  • 10864
  • 8
Дженоа обърна десетима от Болоня в зрелищен мач

Дженоа обърна десетима от Болоня в зрелищен мач

  • 25 яну 2026 | 18:48
  • 750
  • 0
Нотингам продължи пътя нагоре

Нотингам продължи пътя нагоре

  • 25 яну 2026 | 18:40
  • 1108
  • 0
Щутгарт разби като гост Гладбах и си върна мястото в топ 4

Щутгарт разби като гост Гладбах и си върна мястото в топ 4

  • 25 яну 2026 | 18:32
  • 629
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

  • 25 яну 2026 | 16:49
  • 44601
  • 151
Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

  • 25 яну 2026 | 17:12
  • 14474
  • 28
Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

Възраждането на Манчестър Юнайтед донесе отчаяние на Арсенал

  • 25 яну 2026 | 20:26
  • 28099
  • 128
Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

Ювентус и Спалети подчиниха Наполи и Конте, доближавайки се до шампиона

  • 25 яну 2026 | 20:53
  • 10864
  • 8
Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

Барселона взе най-сигурните точки в Ла Лига, Ямал с приказен гол

  • 25 яну 2026 | 19:11
  • 23203
  • 172
Страхотен Алекс Николов с 30 точки, Лубе с нова тежка загуба в Италия

Страхотен Алекс Николов с 30 точки, Лубе с нова тежка загуба в Италия

  • 25 яну 2026 | 19:34
  • 7572
  • 0