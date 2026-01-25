Любомир Киров: Играхме срещу сериозен отбор

Треньорът на Рилски спортист Любомир Киров сподели мнението си за победата като гост над Локомотив Пловдив с 84 - 72 точки.

“Не мога да кажа, че е рутинна победа, защото играхме срещу доста сериозен отбор, който напоследък вкарва над 100 точки вкъщи. Мога да бъда доволен от защитата, която показа целият ни отбор. Допуснахме 72 или 73 точки. Допуснахме този отбор да ни вкара само толкова точки и това донесе победата на Рилски спортист”, каза Киров след мача.

Цялото мнение на треньора можа да намерите във видеото.