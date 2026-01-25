Рилски спортист с преднина в Пловдив

Локомотив Пловдив и Рилски спортист играят помежду си в зала "Сила" в интригуващ двубой от 18-ия кръг на Sesame НБЛ.

Пловдивчани са четвърти в класирането с 10 победи и 5 загуби. Те нанесоха изненадващо поражение на Рилски спортист в Самоков по-рано през сезона.

Шампионите пък са с баланс 13-3 на втората позиция в подреждането. Лидер е Балкан с 14-2.

Първа четвърт:

Мирослав васов с тройка вкара първия кош в мача, а началото на двубоя е равностойно, като в първите минути нито един от двата тима не успява да се откъсне напред - 10:10 в средата на първия период. Серия от 9:0 обаче даде преднина от седем точки на шампионите при 17:10. Девъръл Рамзи след пробив в транзиция през центъра най-сетне сложи край на серията на гостите.

Снимка: Sesame НБЛ

Стартови състави:

Локомотив Пловдив: Девъръл Рамзи, Томислав Минков, Кхалил Милър, Шоу Андерсън, Кръстомир Михов

Рилски спортист: Алън Арнет, Майкъл Едуардс, Мирослав Васов, Валентино Белишки, Красимир Петров

СТАТИСТИКА НА МАЧА