  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Алберт Попов остана 26-ти в първия манш в Кицбюел

Алберт Попов остана 26-ти в първия манш в Кицбюел

  25 яну 2026 | 13:25
  • 1876
  • 3
Алберт Попов остана 26-ти в първия манш в Кицбюел

Най-добрият български скиор алпиец през последните години Алберт Попов остана едва 26-ти след първия манш на слалома от Световната купа в австрийския зимен център Кицбюел.

Аби допусна няколко неточности в своето каране, предимно в горната част на трасето, и натрупа пасив от 2.14 спрямо световния шампион Лоик Меяр (Швейцария), който оглави класирането с време от 50.97 секунди. Българинът беше близо до това дори да не се класира за втория манш, тъй като топ 30 се затвори от Антоан Азолин (Франция), който изостана с 2.36 от Меяр.

Иначе в челото световният шампион поведе с 0.35 пред Едуард Халберг (Финландия) и с 0.47 пред Хенрик Кристоферсен (Норвегия). Водачът в класирането в дисциплината слалом Атле Лий Макграт (Норвегия) не стигна до финала на първия манш след грешка в началните врати на трасето.

Вторият манш на осмия за сезона в Световната купа по ски алпийски дисциплини слалом е предвиден за 14:30 часа българско време.

Снимки: Gettyimages

