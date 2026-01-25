Популярни
“Sportal Fight Club”: Кой направи най-добро впечатление на UFC 324?

  • 25 яну 2026 | 16:18
  • 101
  • 0

Бойната галавечер UFC 324 предложи оспорвани срещи и нокаути. Непосредствено след първото събитие на най-елитната ММА верига в света UFC "Sportal Fight Club" бе домакин на дискусия и анализ на отминалите епични дуели.

На първо място и с най-голямо внимание бе коментирана главната битка на вечерта - епичния пет-рундов сблъсък между Джъстин Гейджи и Пади Пимблет. Двамата гладиатори разменяха удари почти през всички 25 минути в октагона и си заслужиха бонуси по 100 000 щатски долара.

Редакторите в медията ни, Даниел Любомиров и Борис Тонев, и спортният журналист и коментатор, Георги Петков, отдадоха заслуженото и на останалите смели биткаджии, които кръстосаха ръкавици този уикенд в клетката на UFC.

Тонев сподели, че е най-впечатлен от представянето на Жан Силва в двубоя му с Арнолд Алън и израстването, което бразилецът е показал в играта си след поражението му от Диего Лопес.

Петков акцентира върху брилянтния десен прав на Уалдо Кортес-Акоста, който просна Дерик Люис на земята. Доминиканецът приключи спора с "Черния звяр" с удари на земята и записа пета победа в рамките на 12 месеца. Създателят на YouTube канала "Неформално с Георги Петков" и редакторите в медията ни са единодушни в мнението, че Кортес-Акоста скоро може и да е претендент за титла.

В течение на разговора събеседниците коментира съдийското решение в битката Шон О'Мали - Сонг Ядонг и представянето на Наталия Силва срещу Роуз Намаюнас.

Вижте и целия разговор, в който експертният панел в студиото ни прави обзор на UFC 324 и коментира главния двубой на предстоящата галавечер UFC 325:

