„Една от най-лошите главни битки в UFC от доста време“: Професионалисти реагират на победата на Джъстин Гейджи

Джъстин Гейджи и Пади Пимблет оставиха всичко от себе си в октагона по време на главната битка на UFC 324.

След пет брутални и оспорвани рунда, ръката на американеца беше вдигната победоносно, а около кръста му бе поставен временният шампионски пояс в лека категория. Това го превърна в първия боец в историята на UFC, който печели временна титла за втори път. Победата беше напълно заслужена, след като Гейджи надделя над съперника си с резултати 49-46, 48-47 и 48-47 в съдийските карти

По-голямата част от бойците, които коментираха двубоя на живо в социалните мрежи, бяха изключително позитивни. Въпреки това, пенсионираната звезда на UFC, Дъстин Порие, отправи нещо като двусмислен комплимент към Пимблет.

„Добре дошъл в голямата лига, Една! Една победа за легендите“, написа Порие в Twitter.

Не всички обаче бяха толкова впечатлени от главното събитие в събота. Бившият шампион на UFC в тежка категория, Джош Барнет, го определи като „едно от най-лошите главни събития в UFC от доста време“.

„Двама способни и динамични бойци, които обикновено завършват мачовете си, се биха като двойка новаци“, добави Барнет. „Толкова ужасно представяне, проточило се в пет отвратителни рунда. Това беше мач за подгряващата карта.“

Шампионът в полусредна категория, Ислам Махачев, бе също един от бойците, които критикуваха индиректно Пади Пимблет.

"Това, което бе сервирано, се оказа, че не е за ядене", написа Махачев

Непобеденият Илия Топурия, който освободи титлите си през 2025-а, също не бе впечатлен от дуела Пимблет-Гейджи.

Топурия за загубата на Пади: Малка наденичке, просто трябваше да биеш един 38-годишен

