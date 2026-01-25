Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски и Славия с интересни проверки - какво се случи по турските терени в днешния ден
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. „Една от най-лошите главни битки в UFC от доста време“: Професионалисти реагират на победата на Джъстин Гейджи

„Една от най-лошите главни битки в UFC от доста време“: Професионалисти реагират на победата на Джъстин Гейджи

  • 25 яну 2026 | 16:32
  • 655
  • 0

Джъстин Гейджи и Пади Пимблет оставиха всичко от себе си в октагона по време на главната битка на UFC 324.

След пет брутални и оспорвани рунда, ръката на американеца беше вдигната победоносно, а около кръста му бе поставен временният шампионски пояс в лека категория. Това го превърна в първия боец в историята на UFC, който печели временна титла за втори път. Победата беше напълно заслужена, след като Гейджи надделя над съперника си с резултати 49-46, 48-47 и 48-47 в съдийските карти

По-голямата част от бойците, които коментираха двубоя на живо в социалните мрежи, бяха изключително позитивни. Въпреки това, пенсионираната звезда на UFC, Дъстин Порие, отправи нещо като двусмислен комплимент към Пимблет.

„Добре дошъл в голямата лига, Една! Една победа за легендите“, написа Порие в Twitter.

Не всички обаче бяха толкова впечатлени от главното събитие в събота. Бившият шампион на UFC в тежка категория, Джош Барнет, го определи като „едно от най-лошите главни събития в UFC от доста време“.

„Двама способни и динамични бойци, които обикновено завършват мачовете си, се биха като двойка новаци“, добави Барнет. „Толкова ужасно представяне, проточило се в пет отвратителни рунда. Това беше мач за подгряващата карта.“

Шампионът в полусредна категория, Ислам Махачев, бе също един от бойците, които критикуваха индиректно Пади Пимблет.

"Това, което бе сервирано, се оказа, че не е за ядене", написа Махачев

Непобеденият Илия Топурия, който освободи титлите си през 2025-а, също не бе впечатлен от дуела Пимблет-Гейджи.

Топурия за загубата на Пади: Малка наденичке, просто трябваше да биеш един 38-годишен
Топурия за загубата на Пади: Малка наденичке, просто трябваше да биеш един 38-годишен

Вижте и останалите коментари от професионалните ММА бойци:

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Кирил Милов: Целта ми е да спечеля златен медал от Олимпийските игри

Кирил Милов: Целта ми е да спечеля златен медал от Олимпийските игри

  • 25 яну 2026 | 14:05
  • 719
  • 1
Топурия за загубата на Пади: Малка наденичке, просто трябваше да биеш един 38-годишен

Топурия за загубата на Пади: Малка наденичке, просто трябваше да биеш един 38-годишен

  • 25 яну 2026 | 10:40
  • 1483
  • 0
UFC "позлати" Гейджи и Пимблет за страхотната им битка

UFC "позлати" Гейджи и Пимблет за страхотната им битка

  • 25 яну 2026 | 09:12
  • 5695
  • 1
Отмениха двубой на UFC 324 заради подозрителни залози

Отмениха двубой на UFC 324 заради подозрителни залози

  • 25 яну 2026 | 08:58
  • 1170
  • 0
Нурмагомедов доминира над Фигейредо

Нурмагомедов доминира над Фигейредо

  • 25 яну 2026 | 08:34
  • 1114
  • 0
Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

Джъстин Гейджи разгроми Пади Пимблет в епична битка и спечели поредна титла

  • 25 яну 2026 | 07:19
  • 14338
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

Левски завърши лагера със силна игра и победа, Око-Флекс блести

  • 25 яну 2026 | 16:49
  • 31785
  • 88
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 25 яну 2026 | 17:53
  • 24213
  • 11
Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

Веласкес: Гордея се, че съм треньор на тези играчи

  • 25 яну 2026 | 17:12
  • 3637
  • 3
Барселона 0:0 Овиедо, каталунците са неузнаваеми

Барселона 0:0 Овиедо, каталунците са неузнаваеми

  • 25 яну 2026 | 17:15
  • 4035
  • 3
Възходът на Челси след треньорската рокада продължи с успех над Кристъл Палас и място в топ 4

Възходът на Челси след треньорската рокада продължи с успех над Кристъл Палас и място в топ 4

  • 25 яну 2026 | 17:58
  • 8478
  • 8
Съставите на Арсенал и Ман Юнайтед, Жезус ще води атаката на лондончани

Съставите на Арсенал и Ман Юнайтед, Жезус ще води атаката на лондончани

  • 25 яну 2026 | 17:33
  • 1462
  • 1