“Sportal Fight Club”: Зрелището Гейджи - Пимблет и бъдещето на леката категория в UFC

  • 25 яну 2026 | 18:05
В обзорното студио на "Sportal Fight Club" за събитието UFC 324 основна тема бе зрелищната битка между Пади Пимблет и Джъстин Гейджи. Последният надделя в епичния сблъсък в Лас Вегас след пет рунда здрава битка, която остави белези по лицата и на двамата замесени.

Редакторите в медията ни, Даниел Любомиров и Борис Тонев, и спортният журналист, Георги Петков, коментираха не само безразсъдните размени в стойка и демонстрираните смелост и воля за победа от Пимблет и Гейджи, но и ситуацията в категория до 70 килограма в UFC след успеха на Гейджи.

Американецът стана за втори път временен шампион в дивизията с трудната победа над Пимблет и пред него стои битка с хегемона в категорията Илия Топурия. Борис Тонев смята, че именно Топурия трябва да бъде следващ съперник на Гейджи, но не отписва вариант и за дуел с основен претендент в категорията, който от дълго време чака своя шанс - Арман Царукян.

Георги Петков сподели и мнение, което намесва още една силна фигура в категорията - Макс Холоуей. По мнение на основателя на YouTube канала "Неформално с Георги Петков" реванш между Джъстин Гейджи и Макс Холоуей би бил страхотен завършек за кариерата на боеца с прякор "The Highlight".

Вижте и целия разговор, в който експертният панел в студиото ни прави обзор на UFC 324 и коментира главния двубой на предстоящата галавечер UFC 325:

